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KALKULACIJE ZA EURO

Mogućnost za prolaz mladih 'vatrenih' u polufinale postoji. Evo što se sve treba poklopiti

Piše Issa Kralj,
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Mogućnost za prolaz mladih 'vatrenih' u polufinale postoji. Evo što se sve treba poklopiti
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatska je trenutačno treća na tablici u skupini B sa jednim osvojenim bodom. Italija ima četiri, Ukrajina tri, a Srbija za sada nije osvojila ni jedan bod. Mladi 'vatreni' sada trebaju pobjedu protiv Srbije

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Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina remizirala je u Walesu protiv favorizirane Italije u drugom kolu Europskog prvenstva. Hrvatska je nastup na turniru otvorila porazom od Ukrajine (3-1), a sada su izabranici Siniše Orešćanina izvukli bod koji ih stavlja u tešku poziciju u borbi za prolazak.

Hrvatska je trenutačno treća na tablici u skupini B sa jednim osvojenim bodom. Italija ima četiri, Ukrajina tri, a Srbija za sada nije osvojila ni jedan bod. Mladi 'vatreni' sada trebaju pobjedu protiv Srbije u borbi za drugo i treće mjesto. Ukrajina bi trebala kiksati protiv Srbije (utakmica je od 19 sati)  te pobjeda Italije nad Ukrajinom. S druge strane, ako Ukrajina pobjedi Srbiju u utakmici drugog kola, Hrvatska će navijati za Ukrajinu protiv Talijana. 

Hrvatska sljedeću utakmicu igra u nedjelju 5. srpnja od 17 sati protiv Srbije. Prijenos utakmice je na RTL 2 i platformi Voyo.

U polufinale idu prve dvije reprezentacije. Ono što je također važno naglasiti je da i osigurano treće mjesto u skupini igra veliku ulogu. Naime, trećeplasirana momčad iz skupine B igrat će protiv trećeplasirane momčadi iz skupine A, a pobjednik osigurava mjesto na Svjetskom U-20 prvenstvu koje se održava u Azerbajdžanu 2027. 

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