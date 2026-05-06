'Moj gol donio je klubu naslov nakon 17 godina. Jesse Lingard? Naučio sam ga hrvatski!'
U Rumunjskoj sam Mutua naučio pucati penale, a u Južnoj Koreji suigrač mi je bio Lingard, legenda Uniteda. Bugarska liga? Infrastruktura lošija i od HNL-a, kaže nam Marko Dugandžić
Marko Dugandžić (32) proživljava dane kakve svaki nogometaš sanja. Levski je za vikend pobijedio sofijski CSKA 1948, gradskog rivala. Dugandžić je ušao u 61. te nakon deset minuta zabio za, konačnih, 1-0 i tako četiri kola prije kraja svom klubu i matematički osigurao naslov prvaka nakon 17 godina. Time je Levski prekinuo 14-godišnju dominaciju Ludogoreca.