'Moj je otac imao 13 godina... I sam zakopao sestru i roditelje'

Trenirao je Chelsea, West Ham i Portsmouth, bio je izbornik Gane. Prije desetak godina pregovarao je s Hajdukom, ali 2010. ipak je otišao u beogradski Partizan... Avram Grant, izraelski nogometni stručnjak.

Danas 64-godišnjak, rođen je cijelo desetljeće nakon i dan-danas nezamislivih užasa holokausta koje je nad Židovima provodio bestijalni nacistički režim te radikalnog anti-semitizma sredinom prošlog stoljeća.

On je, na sreću, premlad da bi na vlastitoj koži osjetio toliku mržnju no njegov otac Meir preživio je užase drugog svjetskog rata i o tome je Grant govorio u intervjuu za CNN.

- Moj je otac golim rukama zakopao roditelje i sestru, morao je sam iskopati grob. Imao je 13 godina. A sve zbog mržnje - priča Grant.

Foto: AFP

- Moja baka i djed s djecom su 1941. pobjegli iz okupirane Poljske kojom su vladali nacisti. Otišli su u Rusiju, a onda su protjerani na sjever, u hladnoću. Temperature su se spuštale do -40. Preživio je moj otac i njegov brat. Samo njih dvojica. Preminule članovi obitelji pokapali su sami - govori Grant pa otkriva kako je doznao stravične detalje.

- Imao sam 15 godina. Sjedio sam s prijateljima na balkonu, a otac je popodne malo legao. Odjednom čujem viku, užasne vriskove... I onda shvatim da to u snu vrišti moj otac. Majka ga je umirila zagrljajem, a ja sam poslije pitao kakve ga to more muče da tako urla u snu. Unatoč svemu, bio je sretan i optimističan čovjek, pun ljubavi.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Grant je objasnio i zašto nakon pet desetljeća govori o tome:

- Sada sam u mojim srednjim šezdesetim godinama i shvaćam kako više neće biti nikoga tko će mlađoj generaciji ispričati što se dogodilo. Zato je to tako važno podsjećati na te stravične godine jer: dolazimo kraju ere onih koji su preživjeli holokaust - rekao je Avram Grant.