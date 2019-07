'Moja Doris me čuvala! Budio sam se iz kome i čuo njen glas'

Da sam bio sam, vjerojatno bi se dogodilo najgore, bio bih gotov. Ne mogu to ni izustiti, rekao je Mario Budimir. Proslavljeni vaterpolist splitskoga Jadrana i suprug pjevačice Doris Dragović je 26. prosinca preživio srčani udar nakon turnira Četiri kafića. Srušio se na stepenicama u restoranu, a u pomoć su mu potrčali dugogodišnji fizioterapeut Hajduka Domeniko Sisgoreo, te liječnik Mladen Buotić koji je sasvim slučajno bio tamo na večeri.

- Bili su mokri kao voda od napora, kao da ih je netko prosuo. Pričaju mi da me spasilo to što mi mozak ni sekunde nije ostao bez kisika. Bacio sam duhan, više ne pušim. Imam ugrađena četiri stenta, osjećam dužnost zahvalit se svima koji su skočili u pomoć. Ići ću obavezno zahvalit i Gospi u Sinj, u hodočašće za Veliku Gospu. Išao sam već triput pješke i bos do Sinja, hoću i ovog kolovoza - ispričao je Budimir u intervjuu Slobodnoj Dalmaciji.

Tri puta su ga oživljavali, situacija je bila kritična, ali on se sada potpuno oporavio. Svaki dan otpliva tri ili četiri kilometra, a potom krene u dvostruko dužu šetnju.

- Doktori su iznenađeni da sam se dosta dobro oporavio, pomoglo je što sam snažan, sportaš. Pušio jesam, a nisam nikad bio od alkohola. Nikotin i loša kvaliteta žila, glavna se žila začepila. Žile su mi se stanjile i do 40 posto stanjile, zato su mi ugradili stentove. A život... Lijepo je živjet. Ja nisam vjerovao da mi se nešto slično može desit.Treba guštat i živjet. Punim plućima - ispričao je, a onda se oš jednom prisjetio kako se srušio na stepenicama kod restorana na Gripama.

Asanović zbog njega doletio iz Saudijske Arabije

- Ma zapuhao sam se za poludjet, nikad tako! Bilo je hladno taj dan. I mislim se ja "ma kako sam se ovo zapuhao"? Ispao sam iz kondicije, moram počet trenirat. Vratio sam dah i dolazimo mi do restorana Duje i na vratima Neno Pralija, Sizgo i Niko Kranjčar. Lijepo se pozdravimo, izljubimo, jer Božić je, fešta, napravim još korak i padnem. I više se ničega ne sjećam! Prvo što sam poslije toga čuo bio je glas moje Doris kroz san, u bolnici, dok sam se budio iz kome. Polako sam se vratio među žive. Doris je vodila računa da me ništa ne uzbuđuje, čuvala me.

Odmah ga je posjetio i veliki prijatelj Aljoša Asanović.

- Doletio je iz Saudijske Arabije kad je čuo što se dogodilo. Tamo je tada radio, ali to ga nije smetalo da doleti odmah, vidi me i vrati se - prisjetio se legendarni vaterpolist kojemu je prva ljubav ipak ona nogometna - Hajduk.

Simptomi srčanog udara koje ne smijete ignorirati

• bol u prsima koji je karakteriziran češće kao nelagoda

• bolesnici ga opisuju kao: stiskanje, stezanje, pritisak, pečenje, žgaravicu, osjećaj ‘pojasa’ oko prsa, punoću u psima, čvor u sredini prsa, težinu na prsima

• može se javiti i osjećaj da imate knedlu u grlu te zubobolja ako se bol širi u donju vilicu

• netipični simptomi su nedostatak zraka, podrigivanje, mučnina, povraćanje, hladan znoj, omaglica i vrtoglavica

• može se javiti i oštra glavobolja

Bol traje dulje od 30 minuta

Bol ili nelagoda u prsima koja se širi i traje dulje od 20 minuta, glavni znak za sumnju da je riječ o infarktu, kaže prim. Nikša Drinković.

Pravila prve pomoći u slučaju infarkta

• ako sumnjate da čovjek ima srčani udar, odmah pozovite Hitnu pomoć ili ga prevezite u najbližu medicinsku ustanovu

• ako je pri svijesti i ne povraća, postavite ga u sjedeći položaj i pokušajte ga smiriti

• ne dopustiti da hoda ni da išta radi

• imate li pri ruci andol ili aspirin od 300 mg, usitnite tabletu i dajte čovjeku na jezik tako da komadiće požvače i proguta

Kako se pomičete, bol je isti

Kod infarkta bol nije oštar kao ubod nožem ili iglom nego traje. Prisutna je i u mirovanju i ne mijenja se s promjenom položaja tijela.