Napad je dobar, ali obrana šepa. Šanse se stvaraju, ali prema natrag je propuh. Rijeka neće imati briga u napadu, ali s obranom će biti problema.

Tako se piše i govori od početka priprema. A šef Goran Tomić šuti i radi i... Nakon tri utakmice nove sezone Rijeka je jedina hrvatska momčad s tri pobjede i - bez ijednog primljenog gola!

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je počelo...

Gorica na Rujevici, Gzira na Malti, Istra na Rujevici. Tri puta po 2-0. Dva gola Drmića te po jedan Murića, Bušnje, Ampema i Lepinjice.

U nedjelju je, uz ozljede, momčad poharao i virus pa je Tomić na dan utakmice (uz postojeće izostanke Čerina, Abassa, Prskala i Nwolokora) ostao bez Murića, Bušnje i Vuka.

Bez ijednog pravog 'krila' napravljena je brzopotezna taktička prilagodba na 3-5-2, u obrani je debitirao (jako dobri) Anton Krešić i Rijeka je i u tom, za Tomića, nesvakidašnjem sustavu izgledala - odlično.

Šanse su se samo redale. Broj promašenih zicera bio je ogroman. Toliki da je i trener Istre Garcia priznao: 'Već smo na odmoru mogli gubiti 2-3 razlike'.

U izostanku Murića i Abassa, momčad su na leđa stavili i do pobjede odvukli preostala dva majstora iz riječkog udarnog kvarteta: Domagoj Pavičić i Josip Drmić.

Pavičić sve više preuzima odgovornost u vezi, a kako klasa nikad nije bila upitna: ostaje užitak gledati kako to zagrebački španer u riječkom dresu misli i igra nogomet. Raskošno.

Drmić lovi formu i kondiciju pa je do 78' promašio što ne bi ni neki od sredovječnih gledatelja (bilo ih je sjajnih i glasnih 2.015 na tribinama Rujevice). Ali... Klasa je klasa.

Kad su Puležani ostali bez daha Drmić je dodao gas i za pobjedu 2-0 zabio svoja prva dva gola za Rijeku na - riječkom stadionu.

- Imao sam nekoliko stopostotnih prilika u prvom dijelu. A lopta nikako u gol. I iskreno, pogodilo me to. Rasla je nervoza, bio sam ljut na sebe, ali imao sam sjajnu podršku suigrača i trenera. Oni vjeruju u mene i to je velika snaga, jača samopouzdanje. Na kraju sam zabio dva komada i oduševljen sam, presretan zbog tih golova - priča Drmić.

- Igrali smo odlično, ali kako smo promašivali šanse već je bilo i lagano turbulentno. No kad ti suigrači nakon svakog promašaja govore 'Dobro je, majstore! Idemo dalje, zabit ćeš!' onda je sve neizrecivo lakše. Imamo tri pobjede zaredom, jači smo od svih izostanaka i ozljeda. Igramo kao prava momčad, 'ginemo' jedan za drugog i ja mislim kako samo možemo i moramo bolje iz utakmice u utakmicu - rekao je Rijekin fantastični golgeter, sa zvučnom kulisom pobjedničke pjesme iz 'bijele' svlačionice.

Veliku, vjerojatno i ključnu ulogu u tri utakmice sa 'clean sheetom' ima izvanredni mladi golman Nediljko Labrović (21). Pripreme je počeo kao pričuva iskusniku Prskalu koji je branio sjajno, ali se ozlijedio pa je ovoljetna prinova iz Šibenika stala među vratnice i postala - pojačanje. Nesavladivi Labrović.

Na kraju, ide ista mantra. Drmić, Murić, Obregon, Bušnja, Abass, Vuk, Ampem... U režiji Pavičić, Liber, Čerin... Rijeka je napadački puna kvalitete, brza i talentirana - istinski jaka.

A Tomić korak po korak slaže i taj apsolutno neophodni balans u igri. Robert Palikuća je daleko od obavljenog posla što se prijelaznog roka tiče. Bit će još novih imena, i prinova i pojačanja. Uskoro stižu jedan jako dobar lijevi bočni i još jedna poznata 'desetka'.

Imena zasad nisu za javnu uporabu jer u ovom ludom pandemijskom mercatu ne biraju se sredstva. Zlonamjerni su u zadnji trenutak napravili sve da miniraju dolazak albanskog reprezentativca Lindona Selahija, ali dečko je čiste glave ostao imun na šuplje priče o pustim milijunima i ispoštovao ljudski dogovor s Riječanima.

Gorica, Istra i Gzira sigurno nisu protivnici prve kategorije, ali Rijeka je (napokon i sa sjajnim navijačima na tribinama) - baš lijepo potekla u novu sezonu!