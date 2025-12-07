Obavijesti

Sport

Komentari 0
U POSLJEDNJIM MINUTAMA

Momčad Igora Štimca remizirala u mostarskom derbiju uoči susreta u Konferencijskoj ligi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
24sata placeholder

Zrinjski je poveo golom u 11. minuti preko kapetana Nemanje Bilbije. Međutim, gosti su se vratili u igru i imali posjed značajan dio susreta

U mostarskom gradskom derbiju momčad Zrinjskog trenera Igora Štimca u nedjelju nije uspjela potvrditi status favorita protiv Veleža odigravši 1-1. 

Derbi je protekao u očekivanom "ratničkom" tonu uz jedan prekid susreta. Zrinjski je poveo golom u 11. minuti preko kapetana Nemanje Bilbije. Međutim, gosti su se vratili u igru i imali posjed značajan dio susreta. Na konačnih 1-1 izjednačio je Amar Milak u 85. minuti.

Remi protiv gradskog rivala dolazi u nezgodnom trenutku za Zrinjski jer prijeti veći zaostatak za banjolučkim Borcem s kojim vodi utrku za prvo mjesto, a ujedno je bio uvertira za predstojeći susret u Konferencijskoj ligi u kojem Mostarci idu na noge poljskom Rakowu u četvrtak. 

Za Zrinjski sada slijedi brzo prebacivanje fokusa jer klub iz grada na Neretvi mora brzo zaboraviti derbi i maksimalno se pripremiti za dvoboj sa Rakowom. Poljska momčad s osam bodova iz četiri susreta nalazi se na šestome mjestu ljestvice Konferencijske lige, dok je Zrinjski 19. sa šest osvojenih bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode
Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025