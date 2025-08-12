Monika Seleš boluje od rijetke bolesti: Bila sam u šoku, nisam htjela prihvatiti tu dijagnozu...

Legendarna tenisačica Monika Seleš (51), jedna od najvećih igračica svih vremena, u rijetkom je istupu za javnost otkrila da joj je prije tri godine dijagnosticirana rijetka autoimuna bolest. Uoči US Opena, turnira koji je obilježio neke od najtežih i najljepših trenutaka njezine karijere, 51-godišnja Seleš odlučila je podijeliti svoju priču kako bi podigla svijest o miasteniji gravis, bolesti koja joj je iz temelja promijenila život.

Prvi simptomi na teniskom terenu

Sve je počelo na mjestu gdje se osjećala najprirodnije, na teniskom terenu. Iako je profesionalnu karijeru završila 2003. godine, ljubav prema sportu nikada nije nestala. No, tijekom igre s obitelji i prijateljima, počela je primjećivati zabrinjavajuće znakove.

- Igrala bih s djecom ili članovima obitelji i promašila bih lopticu. Pomislila bih: 'Da, vidim dvije loptice'. To su očito simptomi koje ne možete ignorirati - ispričala je Seleš za Associated Press.

Foto: Darren Calabrese/PRESS ASSOCIATI

- Za mene je tada počelo ovo putovanje. Trebalo mi je dosta vremena da to zaista prihvatim i da otvoreno govorim o tome, jer je teško. Bolest uvelike utječe na moj svakodnevni život.

Ubrzo su se pojavili i drugi simptomi. Slabost u rukama postala je toliko izražena da su joj i najjednostavnije radnje, poput sušenja kose, postale izazov. Nakon što je primijetila dvostruki vid i slabost u udovima, upućena je neurologu koji je postavio dijagnozu, miastenija gravis.

- Kad su mi postavili dijagnozu, bila sam u šoku. 'Što?!' Zato sada ne mogu dovoljno naglasiti koliko bih voljela da je tada postojao netko poput mene da javno govori o tome - rekla je Seleš.

Što je miastenija gravis?

Miastenija gravis (MG) je kronična neuromišićna autoimuna bolest koja uzrokuje slabost u voljnim mišićima – onima koje svjesno kontroliramo. Imunološki sustav greškom napada vezu između živaca i mišića, prekidajući ključne signale. Prema podacima klinike Cleveland, bolest pogađa otprilike 20 na 100.000 ljudi diljem svijeta.

Foto: Ian West

Simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe, ali najčešće uključuju spuštene kapke, zamagljen ili dvostruki vid, poteškoće s govorom, žvakanjem i gutanjem, ograničene izraze lica te opću slabost u rukama i nogama.

Umor se obično pogoršava s aktivnošću, a poboljšava s odmorom. Iako se može pojaviti u bilo kojoj dobi, najčešće pogađa žene mlađe od 40 i muškarce starije od 60 godina. Lijek za miasteniju gravis ne postoji, ali dostupni tretmani, uključujući lijekove i terapije, mogu značajno pomoći u kontroli simptoma.

Život pun "tvrdih reseta"

Ova dijagnoza za Moniku Seleš predstavlja još jedan u nizu "tvrdih početaka" koji su obilježili njezin život. Kako sama kaže, morala se prilagođavati iznova i iznova, baš kao što se na terenu prilagođavala loptici koja odskače.

- Prvi tvrdi početak bio je dolazak u SAD kao 13-godišnjakinja iz Jugoslavije. Nisam govorila jezik, ostavila sam obitelj. Bilo je to jako teško vrijeme", prisjetila se. Zatim, postati sjajna igračica također je bio novi početak, jer slava, novac i pažnja sve mijenjaju. Onda, očito, napad nožem... Morala sam napraviti ogroman reset.

Foto: ALEXANDER SCHEUBER/DPA

Taj napad, koji je šokirao svijet 1993. godine, dogodio se tijekom turnira u Hamburgu. Poremećeni obožavatelj njezine suparnice Steffi Graf ubo ju je nožem u leđa, prekinuvši njezinu dominaciju svjetskim tenisom u 19. godini.

Nakon više od dvije godine oporavka, vratila se na US Open 1995. i stigla do finala.

- Način na koji su me navijači u New Yorku dočekali nakon napada nikada neću zaboraviti. To su trenuci koji ostaju s vama - rekla je.

Sada se suočava s novim resetom.

- A onda, dijagnoza miastenije gravis: još jedan početak. Ali jedna stvar koju govorim djeci jest: 'Uvijek se morate prilagođavati'. Ta loptica odskače, a vi se samo morate prilagoditi. I to je ono što sada radim - zaključila je.

Kako bi pomogla drugima, udružila se s imunološkom tvrtkom Argenx u kampanji "Go for Greater" (Teži višem). Cilj je iskoristiti njezinu globalnu prepoznatljivost kako bi educirala javnost o bolesti i osnažila pacijente da se bore za sebe.

