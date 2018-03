Monstruozna 'bosanska zvijer': Lomio koševe i dijelio 'banane'

Jednu od najboljih utakmica karijere odigrao je bivši igrač Cedevite Jusuf Nurkić odigravši fantastičnu utakmicu u pobjedi svog Portlanda u gostima kod Miamija (115:99). 'Bosnian beast', kako zovu ovog sjajnog centra, postigao je 27 koševa uz sjajan šut iz igre 12/18, te dodao 3 asistencije i čak 16 skokova.

Nurkić je blokirao, zakucavao i polagao poput najeksplozivnijih playmakera, te je još jednom pokazao kako su on i Damian Lillard izvrsni tandem.

Popularni 'Dame time' postigao je 32 koša te podijelio 10 asistencija čija je većina završila u rukama BiH reprezentativca. Ekipu Miamija predvodio je Slovenac Goran Dragić sa 23 koša.

Derbi večeri odigrali su u Texasu Houston Rocketsi i San Antonio Spursi. U jednosmjernoj utakmici od samog početka, Houston su do pobjede (109:93) predvodili James Harden sa 28 koševa te Chris Paul sa 18 koševa i 9 asistencija. Vrlo loše Spurse predvodili su igrači s klupe, Forbes i White sa 14 koševa.

Ovim porazom, momčad Gregga Popovića pala je na 10. mjesto zapadne konferencije, no uz isti omjer kao osmi Utah. U ovom trenutku ne izgledaju dobro te je pitanje, hoće li uspjeti Gregg Popović dovesti svoju ekipu do playoffa, no u tome će mu sigurno olakšati najavljeni povratak njihovog najboljeg igrača Kawhija Leonarda.

Ostali rezultati:

Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 103:121

Oklahoma Thunders - Sacramento Kings 106:101