Turska je šokantno ispala sa SP-a bez gola u dvije utakmice, a Montella je očajan. Njegova reprezentacija imala je 62 udarca, nula pogodaka i oborila je neslavan rekord Svjetskih prvenstava
Montella: U nogometu sam 35 godina i nisam ovo još vidio...
Turska je ispala sa Svjetskog prvenstva nakon dva uzastopna poraza od Australije (2-0) i Paragvaja (1-0) u skupini D. Imali su čak 62 udarca prema protivničkom golu u prva dva kola i niti jedan zabijeni gol. Sve to je rekao i nakon utakmice izbornik Vincenzo Montella.
- Imali smo 65 šuteva u 2 utakmice. Nula golova. Ako moram naučiti kako pospremiti loptu u gol ispočetka, spreman sam. Nije mi jasno...
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Dodao je i kako mu je iskreno žao te da zna koliko su se Turski nogometni savez i reprezentativci pripremali za Svjetsko prvenstvo.
- Jako mi je, jako žao. Postojala su velika očekivanja u ime naše nacije. Naša su očekivanja također bila visoka. Također mi je jako žao u ime TFF-a; znam kako su radili. Znam i kako su nogometaši radili.
Svjestan je da su oborili neslavan rekord.
- U nogometu sam 35 godina; inače se to dogodi jednom u 50 godina, ali nama se dogodilo na dvije utakmice! Imali smo 65 šuteva u dvije utakmice! A da ne spominjem posjed lopte, sudbina nije bila na našoj strani! Rekao sam našim nogometašima da dignu glave gore. Kako ponekad kažu, nema ništa iznad sudbine.
Najveća zvijezda momčadi Arda Güler osvrnuo se na susret.
- Želimo se ispričati svima i osjećamo se posramljeno. Svi mi u reprezentaciji igramo u vrhunskim klubovima i trebali smo bolje odigrati ovo Svjetsko prvenstvo. Nismo zabili gol na dva susreta i to je neprihvatljivo. Dali smo previše nade našim navijačima, a nismo im donijeli sreću. Obećajem da ćemo na budućim natjecanjima dati sve od sebe te ljudima pružiti sreću i zaborav na ovaj Mundijal.
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