Montella: U nogometu sam 35 godina i nisam ovo još vidio...

Turska je ispala sa Svjetskog prvenstva nakon dva uzastopna poraza od Australije (2-0) i Paragvaja (1-0) u skupini D. Imali su čak 62 udarca prema protivničkom golu u prva dva kola i niti jedan zabijeni gol. Sve to je rekao i nakon utakmice izbornik Vincenzo Montella.

- Imali smo 65 šuteva u 2 utakmice. Nula golova. Ako moram naučiti kako pospremiti loptu u gol ispočetka, spreman sam. Nije mi jasno...

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Dodao je i kako mu je iskreno žao te da zna koliko su se Turski nogometni savez i reprezentativci pripremali za Svjetsko prvenstvo.

- Jako mi je, jako žao. Postojala su velika očekivanja u ime naše nacije. Naša su očekivanja također bila visoka. Također mi je jako žao u ime TFF-a; znam kako su radili. Znam i kako su nogometaši radili.

Foto: DAVID GONZALES

Svjestan je da su oborili neslavan rekord.

- U nogometu sam 35 godina; inače se to dogodi jednom u 50 godina, ali nama se dogodilo na dvije utakmice! Imali smo 65 šuteva u dvije utakmice! A da ne spominjem posjed lopte, sudbina nije bila na našoj strani! Rekao sam našim nogometašima da dignu glave gore. Kako ponekad kažu, nema ništa iznad sudbine.

Foto: Carlos Barria

Najveća zvijezda momčadi Arda Güler osvrnuo se na susret.

- Želimo se ispričati svima i osjećamo se posramljeno. Svi mi u reprezentaciji igramo u vrhunskim klubovima i trebali smo bolje odigrati ovo Svjetsko prvenstvo. Nismo zabili gol na dva susreta i to je neprihvatljivo. Dali smo previše nade našim navijačima, a nismo im donijeli sreću. Obećajem da ćemo na budućim natjecanjima dati sve od sebe te ljudima pružiti sreću i zaborav na ovaj Mundijal.