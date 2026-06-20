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BEZ ISPALJENOG METKA

Epski debakl Turaka! Ovo se nije nikad prije dogodilo na SP-u

Piše Ivan Kužela,
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Epski debakl Turaka! Ovo se nije nikad prije dogodilo na SP-u
Foto: Luisa Gonzalez

Turska je šokantno ispala sa SP-a bez gola u prva dva kola, iako je pucala čak 62 puta na protivnički gol. Sad im ostaje tek oproštajna utakmica protiv SAD-a, a navijači i igrači i dalje su u stanju šoka

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Turska reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Australije 2-0 i Paragvaja 1-0 s igračem više cijelo drugo poluvrijeme. Turci su bez ispaljenog metka nakon prva dva kola, a u zadnjem i oproštajnom igrat će protiv SAD-a u petak na SoFi stadionu u Inglewoodu.

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Prvi put od 1966. godine, otkako se vodi detaljnija statistika, dogodilo se da je jedna reprezentacija u prva dva kola imala 62 udarca i nije zabila pogodak. U prvom kolu imali su 30 udaraca i osam u okvir, a u drugome 32 pokušaja i pet u okvir gola. Čak 38 pokušaja bili su desnom, 17 lijevom nogom i sedam glavom, a imali su i impresivna 102 dodira u protivničkom kaznenom prostoru.

U povijesti Svjetskih prvenstava Turska je sudjelovala 1954. kad su ispali u grupnoj fazi te 2002. kad su odigrali maestralan turnir i završili treći. Tada su prošli kao drugi skupinu s Brazilom, Kostarikom i Kinom, a u nokaut fazi pobijedili su Japan (1-0), Senegal (1-0) te izgubili od Brazila (1-0). Na susretu za treće mjesto pobijedili su domaćina Južnu Koreju 3-2.

FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay
Foto: Luisa Gonzalez

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