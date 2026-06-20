Epski debakl Turaka! Ovo se nije nikad prije dogodilo na SP-u

Turska reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Australije 2-0 i Paragvaja 1-0 s igračem više cijelo drugo poluvrijeme. Turci su bez ispaljenog metka nakon prva dva kola, a u zadnjem i oproštajnom igrat će protiv SAD-a u petak na SoFi stadionu u Inglewoodu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Hrvoje Tironi | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Prvi put od 1966. godine, otkako se vodi detaljnija statistika, dogodilo se da je jedna reprezentacija u prva dva kola imala 62 udarca i nije zabila pogodak. U prvom kolu imali su 30 udaraca i osam u okvir, a u drugome 32 pokušaja i pet u okvir gola. Čak 38 pokušaja bili su desnom, 17 lijevom nogom i sedam glavom, a imali su i impresivna 102 dodira u protivničkom kaznenom prostoru.

62 - Türkiye failed to score despite attempting 62 shots in their first two matches at this year's FIFA World Cup, the most attempts without a goal in any two-match span in the competition on record (since 1966).



Frustrated. pic.twitter.com/JzNjifYtiT — OptaJoe (@OptaJoe) June 20, 2026

Turkey in two World Cup games:

• SIXTY TWO (62!) shots

• 102 touches in their opponents’ penalty box

• 75% possession



Zero goals scored.



Eliminated before their third group game. — Jeff Borzello (@jeffborzello) June 20, 2026

U povijesti Svjetskih prvenstava Turska je sudjelovala 1954. kad su ispali u grupnoj fazi te 2002. kad su odigrali maestralan turnir i završili treći. Tada su prošli kao drugi skupinu s Brazilom, Kostarikom i Kinom, a u nokaut fazi pobijedili su Japan (1-0), Senegal (1-0) te izgubili od Brazila (1-0). Na susretu za treće mjesto pobijedili su domaćina Južnu Koreju 3-2.