MOO je potvrdio: Olimpijske igre kreću 23. srpnja 2021.

Olimpijske igre u Tokiju, koje su prošloga tjedna odgođene do sljedeće godine, trajat će od 23. srpnja pa do 8. kolovoza 2021., potvrdio je Međunarodni olimpijski odbor u ponedjeljak nakon sastanka.

Japanski premijer Shinzo Abe prošlog je utorka objavio da se Igre odgađaju zbog pandemije COVID-19 bolesti, na otprilike godinu dana, čime je Tokio postao prvi grad u 124-godišnjoj povijesti modernih olimpijskih igara, u kojem natjecanja nisu održana prema predviđenom datumu, isključujući godine u vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata, kad su OI morale biti otkazane.

