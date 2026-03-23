BRILJANTNI COPPER

Morao je tražiti slobodne dane u školi i šokirao svijet. Najmlađi je svjetski prvak u atletici ikad!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Kacper Pempel

Čudo od djeteta! Cooper Lutkenhaus, mladi Amerikanac, osvojio zlato na 800 metara u Torunu sa samo 17 godina, rušeći rekorde i konkurenciju

Samo sedam mjeseci nakon što je postao profesionalac, 17-godišnji američki atletičar Cooper Lutkenhaus osvojio je zlatnu medalju na 800 metara na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunu postavši najmlađi pobjednik u muškoj utrci bilo koje discipline na svjetskim prvenstvima, u dvorani ili na otvorenom. Lutkenhaus je osvojio zlato sa 17 godina i 93 dana srušivši dosadašnji rekord Etiopljanina Mohammeda Amana, koji je imao 18 godina i 61 dan kada je osvojio zlato na 800 metara 2012. godine, objavio je World athletic.

Mladi Amerikanac je pobijedio s rezultatom 1:44,24, srebro je osvojio Belgijanac Eliott Crestan (1:44.38), dok je bronca pripala Španjolcu Mohamedu Attaouiju (1:44,66). U finalu utrke na 800 metara nastupio je i hrvatski atletičar Marino Bloudek koji je bio peti sa 1:45,31, što je svega 12 stotinki sporije od njegovog osobnog i hrvatskog rekorda.

Foto: Bernadett Szabo

- Došao sam ovdje misleći da nisam favorit. Međutim, želio sam pokušati napraviti pravi rezultat. Vjerovao sam u to od trećeg kruga - dodao je.

Lutkenhaus je tražio slobodne dane u srednjoj školi Northwest u Teksasu kako bi se natjecao na prvenstvu. Otkrio je kako mu je upravo mladost pomogla na putu do zlata.

- Možda je to došlo od samopouzdanja ili možda što sam premlad - dodao je sa smiješkom.

Prošle godine je bio drugi na 800 metara na američkom prvenstvu na otvorenom, čime je izborio vizu za nastup na SP-u u Tokiju gdje je ispao u prvoj rundi kvalifikacija. Međutim, tada sa 16 godina, postao je najmlađi Amerikanac koji se natjecao na svjetskom prvenstvu na otvorenom.

Foto: Kacper Pempel

Između tih državnih i svjetskih prvenstava postao je profesionalac.

- Natjecanje na seniorskoj razini je sjajno. Svi su me jako podržavali, posebno u američkoj reprezentaciji. Čuo sam kolege kako navijaju tijekom cijele utrke, posebno u posljednjih 150 metara. To me stvarno povuklo do cilja - otkrio je.

