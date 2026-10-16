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TORCIDA IZAZVALA INCIDENT

MORBIDNA PREDSTAVA Mediji iz regije: Nacizam se oteo kontroli

Piše 24sata,
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MORBIDNA PREDSTAVA Mediji iz regije: Nacizam se oteo kontroli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk srušio Ajax 2-1 i ostvario prvu europsku pobjedu nakon 16 godina, ali slavlje je zasjenio šokantan nacistički ispad Torcide i prekid utakmice

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Hajduk je na Poljudu ostvario prvu europsku pobjedu u grupnoj fazi nakon 16 godina svladavši Ajax 2-1. No nogometni uspjeh zasjenili su ozbiljni incidenti i sramotno ponašanje dijela pripadnika Torcide uoči i tijekom utakmice.

Skandalozni povici na ulicama Splita

Nakon duge 16-godišnje pauze, Split je napokon dočekao europsku jesen. Međutim, proslava se pretvorila u skandal kada su tijekom navijačkog kortea prema stadionu odjekivali jezivi antisemitski povici. Dio okupljenih uzvikivao je "Gazi, gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" te "Ustaj, Adolfe", zazivajući Adolfa Hitlera i nacističku ideologiju.

Mediji iz regije s nevjericom su prenijeli ove scene. Izvikivanje ustaških parola i veličanje koncentracijskih logora šokiralo je europsku javnost, a reagirala je i hrvatska Vlada, najoštrije osudivši ponašanje koje negira demokratske vrijednosti.

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prekid utakmice i prijetnja kaznom

Incidenti se nisu zaustavili na ulicama. Na samom stadionu, u 77. minuti, pri vodstvu Hajduka 2-1, uslijedila je golema bakljada i bacanje topovskih udara. Gusti dim prekrio je Poljud, a sudac je bio primoran povući igrače obiju momčadi u svlačionice.

Prekid je potrajao punih 15 minuta. Sa službenog razglasa stiglo je upozorenje da bi utakmica mogla biti trajno prekinuta, nakon čega se situacija na tribinama ipak smirila. Iako je Hajduk na kraju zadržao prednost i upisao tri boda, nad klubom sada visi prijetnja teškom kaznom Uefe.

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Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Oštre reakcije susjeda

Vijest o događajima iz Splita brzo je obišla susjedne zemlje, a regionalni portali nisu štedjeli riječi kritike, donoseći oštre naslove i citate. Srpski Kurir zgrožen je viđenim te piše o "horor koreografiji", navodeći da "nove, užasne scene iz Splita prijete izazvati ozbiljan međunarodni incident" jer je Torcida marširala "uz sramotne nacističke i ustaške parole".

Telegraf izvještava o "skandalu u Hrvatskoj", ističući kako je "Torcida napravila veliki skandal, nakon svoje koreografije, pošto je dimna zavjesa prekrila čitav stadion". Portal Mondo otišao je korak dalje s naslovom "Nacizam u Splitu se oteo kontroli", opisujući događaje na ulicama kao "morbidnu fašističku predstavu u kojoj su navijači oko mrtvačkog kovčega klicali Adolfu Hitleru".

Slovenski mediji također su detaljno popratili incidente. Portal 24ur prenosi da su "Nizozemci u šoku", nazivajući povike o Hitleru i Auschwitzu "skandalom", dok Siol.net piše o "kaosu u Splitu" i nasilnim sukobima. Sarajevsko Oslobođenje prenosi zgražanje svjetskih medija zbog "fašističkog skandiranja".

Sramotno skandiranje izazvalo je pozornost i u Nizozemskoj, gdje je ponašanje Torcide opisano kao jezivo, budući da navijačka baza Ajaxa njeguje povezanost sa židovskom zajednicom u Amsterdamu. Mnogi su se zapitali kakve će posljedice ovi incidenti ostaviti na imidž splitskog kluba u Europi.

SRAMOTNO PONAŠANJE Pogledajte što strani mediji pišu o ustaškom derneku u Splitu: 'Ustaj Adolfe... Skandalozno!'
Pogledajte što strani mediji pišu o ustaškom derneku u Splitu: 'Ustaj Adolfe... Skandalozno!'
*uz korištenje AI-ja

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VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu

Skandalozni povici u organiziranom korteu Torcide do Poljuda sablaznili su javnost. A noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa 150 torcidaša napalo je Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi

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