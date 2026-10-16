MORBIDNA PREDSTAVA Mediji iz regije: Nacizam se oteo kontroli

Hajduk je na Poljudu ostvario prvu europsku pobjedu u grupnoj fazi nakon 16 godina svladavši Ajax 2-1. No nogometni uspjeh zasjenili su ozbiljni incidenti i sramotno ponašanje dijela pripadnika Torcide uoči i tijekom utakmice.

Skandalozni povici na ulicama Splita

Nakon duge 16-godišnje pauze, Split je napokon dočekao europsku jesen. Međutim, proslava se pretvorila u skandal kada su tijekom navijačkog kortea prema stadionu odjekivali jezivi antisemitski povici. Dio okupljenih uzvikivao je "Gazi, gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" te "Ustaj, Adolfe", zazivajući Adolfa Hitlera i nacističku ideologiju.

Mediji iz regije s nevjericom su prenijeli ove scene. Izvikivanje ustaških parola i veličanje koncentracijskih logora šokiralo je europsku javnost, a reagirala je i hrvatska Vlada, najoštrije osudivši ponašanje koje negira demokratske vrijednosti.

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prekid utakmice i prijetnja kaznom

Incidenti se nisu zaustavili na ulicama. Na samom stadionu, u 77. minuti, pri vodstvu Hajduka 2-1, uslijedila je golema bakljada i bacanje topovskih udara. Gusti dim prekrio je Poljud, a sudac je bio primoran povući igrače obiju momčadi u svlačionice.

Prekid je potrajao punih 15 minuta. Sa službenog razglasa stiglo je upozorenje da bi utakmica mogla biti trajno prekinuta, nakon čega se situacija na tribinama ipak smirila. Iako je Hajduk na kraju zadržao prednost i upisao tri boda, nad klubom sada visi prijetnja teškom kaznom Uefe.

Oštre reakcije susjeda

Vijest o događajima iz Splita brzo je obišla susjedne zemlje, a regionalni portali nisu štedjeli riječi kritike, donoseći oštre naslove i citate. Srpski Kurir zgrožen je viđenim te piše o "horor koreografiji", navodeći da "nove, užasne scene iz Splita prijete izazvati ozbiljan međunarodni incident" jer je Torcida marširala "uz sramotne nacističke i ustaške parole".

Telegraf izvještava o "skandalu u Hrvatskoj", ističući kako je "Torcida napravila veliki skandal, nakon svoje koreografije, pošto je dimna zavjesa prekrila čitav stadion". Portal Mondo otišao je korak dalje s naslovom "Nacizam u Splitu se oteo kontroli", opisujući događaje na ulicama kao "morbidnu fašističku predstavu u kojoj su navijači oko mrtvačkog kovčega klicali Adolfu Hitleru".

15.10.2026, LIVE: Hajduk Split🇭🇷 - Ajαx Amsterdam🇳🇱, Torcida today, with the same car from 31 years ago—the last time Hajduk and Ajax played at Poljud, click here for more: https://t.co/w88c1AHmgc All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/Z6xOyGQO2l — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 15, 2026

Slovenski mediji također su detaljno popratili incidente. Portal 24ur prenosi da su "Nizozemci u šoku", nazivajući povike o Hitleru i Auschwitzu "skandalom", dok Siol.net piše o "kaosu u Splitu" i nasilnim sukobima. Sarajevsko Oslobođenje prenosi zgražanje svjetskih medija zbog "fašističkog skandiranja".

Sramotno skandiranje izazvalo je pozornost i u Nizozemskoj, gdje je ponašanje Torcide opisano kao jezivo, budući da navijačka baza Ajaxa njeguje povezanost sa židovskom zajednicom u Amsterdamu. Mnogi su se zapitali kakve će posljedice ovi incidenti ostaviti na imidž splitskog kluba u Europi.

*uz korištenje AI-ja