Moreno Živković službeno u Rijeci: 'Nisam previše dvojio'

Moreno Živković (22) i službeno je postao novi igrač Rijeke. Sve je objavio klub s Rujevice na svojim službenim stranicama. Živković na Kvarener stiže iz Dinama gdje nije bio u planovima Marija Kovačevića. Prošlu polusezonu proveo je na posudbi u Vukovaru 1991 koji je ispao iz lige, a sada će pokušati u Rijeci pokazati svoj veliki talent.

"Živković dolazi iz nogometne obitelji, otac Boris bio je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, a njegovim je putem nastavio i Moreno, koji je prošao sve mlađe selekcije Hrvatske, od U-15 do U-21. Prve nogometne korake napravio je u Dinamu, gdje je prošao sve uzraste i debitirao u seniorskom nogometu u sezoni 2022./23. na utakmici protiv Slaven Belupa. Iduće je sezone igrao standardno na posudbi u Lokomotivi, gdje je pokazao svoj ogroman igrački potencijal", napisala je Rijeka na stranicama.

I Živković se oglasio nakon autograma na četverogodišnji ugovor.

- Svi su me lijepo prihvatili. Očekujem od sebe da dam svoj maksimum za klub i ekipu koja mi je dala povjerenje. Rijeka je pokazala interes, ja nisam previše dvojio. Ovo je stepenica za moj daljnji razvoj. Očekujem i želim da sezona bude što bolja, naravno svi ciljaju na trofeje. To je nešto za što treniramo i radimo - rekao je novi stoper Rijeke.