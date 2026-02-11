Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON RASPUCAVANJA

Moro asistirao, ali Bologna je ispala iz Kupa Italije od Lazia

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Moro asistirao, ali Bologna je ispala iz Kupa Italije od Lazia
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net

Bologna ispala iz talijanskog Kupa! Lazio slavio nakon penala 5-2, Moro asistirao za Bolognu, ali nedovoljno za pobjedu. Lazio ide u polufinale protiv Atalante

Admiral

Nogometaši Bologne, branitelji naslova pobjednika talijanskog Kupa, ispali su u četvrtfinalu ovosezonskog natjecanja, kao gost je rimski Lazio slavio s ukupnih 5-2 nakon jedanaesteraca.

CALCIO - UEFA Europa League - Bologna FC vs Celtic FC
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net

Prvi pogodak na susretu u Bologni pao je nakon pola sata igre. Hrvatski reprezentativac Nikola Moro bio je asistent, a Castro je pogodio za 1-0. Odmah početkom drugog dijela Rimljani su izjednačili i to zaslugom Noslina.

Tih 1-1 je ostalo do kraja osnovnog dijela utakmice, a kod raspucavanja su sva četvorica izvođača Lazija bili uspješni. Redom su pogađali Tavares, Dia, Marušić i Taylor. Kod Bologne udarce s bijele točke nisu realizirali Ferguson i Orsolini.

Moro je kod Bologne zamijenjen u 62. minuti, dok na drugoj strani Toma Bašić nije ulazio u igru. U polufinalu će Lazio igrati protiv Atalante, dok drugi polufinalni par čine Inter i Como, koji je u utorak izbacio Napoli.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
FOTO Užas na Zimskim igrama! Kineska snowboarderica pala na glavu. Nije se mogla micati
ŠOK U LIVIGNU

FOTO Užas na Zimskim igrama! Kineska snowboarderica pala na glavu. Nije se mogla micati

Drama na Zimskim olimpijskim igrama! Kineska snowboarderica Liu Jiayu teško pala na glavu i izazvala muk na borilištu. Liječnici su brzo reagirali, a prve vijesti iz Livigna su ohrabrujuće, nije riječ o ozljedi vrata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026