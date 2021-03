Hrvatska je svladala Švicarsku 3-2 u drugoj utakmici grupne faze Europskog prvenstva do 21 godinu.

Drugi gol Hrvatske, onaj iz penala, zabio je kapetan Nikola Moro, a on je asistirao i Vizingeru za treći gol. Upravo se Moro prvi oglasio nakon utakmice koja je prva pobjeda U-21 reprezentacije na Europskim prvenstvima u povijesti Hrvatske:

- Čestitam svima jer je ipak ovo povijesna utakmica, mi smo ovo napravili i više nitko to ne može napraviti prvi put. Mislim da smo više-manje kontrolirali utakmicu 80 posto njenog trajanja, ali svakako smo dominirali, igrali smo dobar, napadački nogomet i zasluženo smo pobijedili - rekao je Moro.

Hrvatska je vodila 3-0 pa primila dva gola u dramatičnoj završnici.

- Mislim da smo nije bilo 3-0, nego da je bilo 1-0, da bismo mirnije stvari priveli kraju jer kad imaš tri gola razlike u 80. minuti opustiš se što svakako nije normalno, ali u nekoj podsvijesti želiš mirno privesti kraju pa jedan gol primiš iz penala, drugi bude autogol i stvoriš problem iz ničega. Bez drame očito ne može, ali najvažnije da su tri boda tu - dotakao se dramatične završnice.

- Ispada tako da kad se naprave izmjene mi padnemo, ne bih osuđivao nikoga i davao kritike, ali nije ni lako ući u utakmicu u kojoj je jak ritam i koja je jako bitna. Svakako da moramo mirnije privoditi stvari kraju bez obzira na izmjene - rekao je Moro.

Ostala je još utakmica s Engleskom:

- Nije lako braniti se protiv bilo koga, ali protiv Portugala i Švicaraca pogotovo. Uz to, kad imaš 3-0 i misliš da je sve gotovo, tek onda je opasno. Mislim da bez obzira na rezultat moramo gristi do zadnje minute dok sudac ne svira kraj. I prije prve utakmice smo znali da ćemo se potući sa svima, ali pogotovo smo znali da Švicarce moramo pobijediti jer su Portugal i Engleska favoriti. Puno nam ovo znači i fokusirali smo se tako da smo gledali samo na tri boda i nismo mislili o ničem drugom. Poslije prve utakmice smo isto imali glavu gore jer smo znali da možemo i moramo bolje i to smo danas pokazali - zaključio je Moro.