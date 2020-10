Moro izgrlio sve dinamovce u Moskvi: Joj, zaboravio sam dres

Naravno da idem na utakmicu i jasno da ću navijati za Dinamo, rekao je Moro koji je uoči dvoboja CSKA-a i Dinama došao u hotel pozdraviti svoje dojučerašnje suigrače u zagrebačkom klubu

<p>Tek dva i pol mjeseca nije <strong>Dinamov </strong>član, ali <strong>Nikola Moro</strong> napravio je najmanje što je mogao za svoje dojučerašnje suigrače koji su od srijede u Moskvi u iščekivanju dvoboja drugog kola Europske lige protiv <strong>CSKA-a.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Uoči dvoboja protiv Moskovljana, Moro, i dalje nogometaš Dinama, ali onog moskovskog, stigao je u hotel u kojemu su odsjeli dinamovci i sa svakim se izgrlio i pozdravio. Kasnije i popričao, naravno sve uz obavezne maske.</p><p>- Jooj, zaboravio sam ti dres - sjetio se dok se pozdravljao s Danijelom Zagorcem.</p><p>- Hoćeš ga donijeti večeras na utakmicu - podsjetio ga je i pitao još jednom Dinamov golman...</p><p>Prije dva i pol mjeseca je u transferu vrijednom 8,5 milijuna eura napustio je Dinamo i Zagreb zamijenio ruskom prijestolnicom.</p><p>- Dobro sam se snašao u Moskvi, prije mjesec dana sam našao i stan, sad mi je došla djevojka, tako da više nisam sam. Udaljen sam pola sata od klupskog kampa. Zasad idem s taksijem, ali mislim da ću uskoro početi voziti po Moskvi - rekao nam je.</p><p>- Grad je ogroman i ako želite nešto vidjeti, onda morate rezervirati cijeli dan za to. Volio bih da je manji grad, zasad nisam mogao puno toga vidjeti, ali bit će prilike.</p><p>Moro je 18. listopada s Dinamom igrao gradski derbi protiv <strong>CSKA-a koji j</strong>e pobijedio 3-1, a mladi hrvatski reprezentativac zabio prvijenac u ruskoj ligi. Ipak, to nije pomoglo njegovoj momčadi.</p><p>- CSKA je jak, ali me baš nije impresionirao u toj utakmici. Njihova se igra većinom vrti oko <strong>Nikole Vlašića.</strong> On je glavni i najopasniji igrač. Imaju dobre igrače i na drugim pozicijama, ali Vlašić je najbolji. Njihovu momčad krasi dobra kombinatorika. Dinamo sigurno ima dobre šanse za pobjedu u ovoj utakmici. Teško mi je reći tko je favorit, po meni su šanse baš 50-50.</p><p>Ide li Nikola u četvrtak na utakmicu?</p><p>- Naravno da idem i jasno da ću navijati za Dinamo - kaže Moro, koji se često čuje s nekoliko bivših suigrača.</p><p>- Najviše se čujem s <strong>Ivanušecom i Franjićem</strong>, često i s Ademijem. Čujem se s većinom njih, ali s njih trojicom najviše, koji je za prvu momčad Dinama igrao četiri godine. </p>