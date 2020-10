Moro: S Vlašićem sam često na ručku, a CSKA me se nije dojmio

Nikola je prije dva i pol mjeseca napustio zagrebački Dinamo i potpisao je za onaj moskovski. CSKA i Dinamo igrali su moskovski derbi 18.10, dobio je CSKA 3-1, a Moro je zabio prvijenac u ruskoj ligi

<p>Za vikend nisam igrao, imam neko istegnuće mišića, ali vjerujem da ću biti spreman za iduće kolo, javio nam se iz Moskve bivši igrač zagrebačkog <strong>Dinama Nikola Moro </strong>(22). </p><p>Prije dva i pol mjeseca je Moro u transferu vrijednom 8,5 milijuna eura zagrebačkim Dinamo zamijenio onim moskovskim.</p><p>- Dobro sam se snašao u Moskvi, prije mjesec dana sam našao i stan, sad mi je došla djevojka, tako da više nisam sam. Udaljen sam pola sata od klupskog kampa. Zasad idem s taksijem, ali mislim da ću uskoro početi voziti po Moskvi - govori Moro i nastavlja:</p><p>- Grad je ogroman i ako želite nešto vidjeti, onda morate rezervirati cijeli dan za to. Volio bih da je manji grad, zasad nisam mogao puno toga vidjeti, ali bit će prilike.</p><p>Moro je 18. listopada s Dinamom igrao gradski derbi protiv <strong>CSKA, </strong>koji u četvrtak u 2. kolu <strong>Europske lige </strong>dočekuje "modre". CSKA je pobijedio 3-1, a Moro je zabio prvijenac u ruskoj ligi. Ipak, to nije pomoglo njegovoj momčadi.</p><p>- CSKA je jak, ali me baš nije impresionirao u toj utakmici - započinje analizu Moskovljana Moro i nastavlja:</p><p>- Njihova se igra većinom vrti oko <strong>Nikole Vlašića.</strong> On je glavni i najopasniji igrač. Imaju dobre igrače i na drugim pozicijama, ali Vlašić je najbolji. Njihovu momčad krasi dobra kombinatorika. Dinamo sigurno ima dobre šanse za pobjedu u ovoj utakmici. Teško mi je reći tko je favorit, po meni su šanse baš 50-50.</p><p>Ide li Nikola u četvrtak na utakmicu?</p><p>- Naravno da idem, planiram i posjetiti dinamovce u hotelu, ako ne bude predaleko od mene. A idem na utakmicu i jasno da ću navijati za Dinamo - kaže Moro, koji se često čuje s nekoliko bivših suigrača.</p><p>- Najviše se čujem s <strong>Ivanušecom i Franjićem</strong>, često i s Ademijem. Čujem se s većinom njih, ali s njih trojicom najviše, koji je za prvu momčad Dinama igrao četiri godine.</p><p>Opet je odabrao Dinamo, ali iz Moskve.</p><p>- Mislim da je moj dolazak ovdje pun pogodak. Liga je puno jača od Hrvatske i mislim da kroz nastupe u Rusiji mogu dodatno napredovati - kaže Moro, koji se s mladom reprezentacijom bori za odlazak na Euro. Mladi odlučuju sami o sebi, ako u studenom dobiju Škotsku i Litvu, idu na Europskog prvenstvo s prvog mjesta.</p><p>- Dobro je što odlučujemo sami o sebi i mislim da možemo dobiti te utakmice i biti prvi - optimističan je Moro, koji se u Moskvi često druži s Nikolom Vlašićem i <strong>Kristijanom Bistrovićem</strong> iz CSKA.</p><p>- Njihov kamp je dosta daleko od mene, ali par puta smo se našli na ručku. S Bistrovićem sam u mladoj reprezentaciji, a s Nikolom sam dobar otprije. Vlašić mi pomaže upoznati grad - kaže Moro, kojega smo pitali je li i po Dalmaciji i Zagrebu daje dresove svojeg novog kluba.</p><p>- Naravno, na svom okupljanju mlade reprezentacije ode po par komada. HNL redovito pratim, pogotovo Dinamo, imam vremena za to - rekao je Nikola.</p><p> </p>