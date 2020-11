Moro: Hvala Bogu, BiH i Grčkoj!

Sve se trese u autobusu, sreća prati hrabre. Ostali smo gledati u svlačionici drugo poluvrijeme iz Sarajeva i krenuli, javio nam se kapetan mladih "vatrenih" nakon velikog uspjeha

<p>Doista su male šanse bile Hrvatskoj U-21 da se domogne Eura uoči posljednjeg kola. Uz pobjedu nad Litvom, trebala su nam se poklopiti još barem tri rezultata, i to se i dogodilo.</p><p>Nakon pobjede nad Litvom 7-0 i poraza Škotske u Grčkoj 1-0 mladi "vatreni" još nisu bili sigurni u plasman, čekali su da Belgija ne pobijedi Bosnu i Hercegovinu. I dočekali nešto više od sat vremena nakon kraja utakmice u Puli.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Moro nakon Litve</b></p><p>- Sve se trese u autobusu, pjevamo. Hvala Bogu, BiH i Grčkoj, ali sreća prati hrabre - javio nam se kapetan "mini vatrenih" Nikola Moro s velike fešte i dodao:</p><p>- Ostali smo u svlačionici pogledati drugo poluvrijeme iz Sarajeva i onda krenuli.</p><p>- Osjećali smo da smo dužni, sami sebi najviše, zbog svega što se događalo u prijašnjim utakmicama, u kojima smo prosuli bodove i prednost. A znali smo i da postoji šansa da se kvalificiramo ako pobijedimo sa što većom gol-razlikom - rekao je kapetan i nastavio:</p><p>- Želim čestitati momcima i svima koji su bili dio ove utakmice. Pokazali smo da su prošla utakmica i neke prije ne slučajnost, nego samo pad koncentracije. Ali ipak smo pokazali kvalitetu. Nikad slađe nismo proslavili pobjedu, zaboravili smo sve što se događalo, pamtit će se samo da smo prošli na Euro.</p><p>- Ušli smo u utakmicu kao u svaku, htjeli smo zabiti što više golova i pobijediti. Nismo znali je li nam zadnja ili nije. Jednostavno, mislim da je to bio razlog zbog čega smo tako dobro izgledali i dali smo sve od sebe - rekao je <strong>Dario Špikić</strong>, nogometaš Gorice.</p><p>- Sretan sam što sam tu, što mogu igrati za svoju domovinu. Svaki je nastup za mene ostvarenje snova, nadam se da ću nastaviti igrati - dodao je.</p><p>Euro će se igrati u dva termina, grupna faza od 24. do 31. ožujka u Mađarskoj i Sloveniji, a nokaut faza od 31. svibnja do 6. lipnja. Finale je u Ljubljani, a ždrijeb 10. prosinca u Nyonu.</p>