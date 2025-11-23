Obavijesti

Moro i Stanišić lagodno slavili, Gvardiol i Pašalić upisali poraze

Moro i Stanišić lagodno slavili, Gvardiol i Pašalić upisali poraze
Polovica vikenda je iza nas, a mnoštvo hrvatskih reprezentativaca nastupilo je za svoje klubove u subotu kroz top europskih nogometnih liga. Najviše Hrvata nastupilo je u talijanskom prvenstvu

Hrvatski reprezentativci nastupali su u subotu za svoje klubove u ligama petice.

Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu za Manchester City u porazu od Newcastlea (1-2). Za 'svrake' je dva gola zabio Harvey Barnes, a za 'građane' precizan je bio Ruben Dias.

Nikola Moro nastavlja s dobrim igrama u Italiji. Bologna je na gostovanju slavila 3-0 protiv Udinesea, a hrvatski veznjak odigrao je cijeli susret. Dva gola zabio je Tommaso Pobega i jedan povratnik u talijanski nogomet Federico Bernardeschi.

Marin Pongračić odigrao je svih 90 minuta za Fiorentinu u remiju s Juventusom. Filip Kostić doveo je Juventus u vodstvo, a Rolando Mandragora poravnao rezultat za konačnih 1-1. 

Mario Pašalić igrao je prvo poluvrijeme u porazu Atalante od Napolija (1-3). Klub iz Napulja vodio je u prvom dijelu s tri gola razlike zahvaljujući dva gola Davida Neresa i Noe Langa. Poraz je ublažio pogotkom u 52. minuti utakmice Gianluca Scamacca

Luka Vušković odigrao je 90 minuta za HSV u porazu od Augsburga (0-1). Pogodak odluke na utakmici zabio je Anton Kade u 76. minuti utakmice.

Josip Stanišić etablirao se u početnoj postavi Bayerna koji te odigrao cijelu utakmicu protiv Freiburga (6-2). Za Bavarce su pogađali dva puta Michael Olise, Dayot Upamecano, Harry Kane, Lennart Karl i Nicolas Jackson. Freiburg je u 17. minuti vodio 2-0 zahvaljujući golovima Yuita Suzukija i Johana Manzambija, ali nakon toga je za njih na Allianz Areni sve pošlo po krivu.

Ante Budimir odigrao je 13 minuta u porazu njegove Osasune protiv Real Sociedada (1-3). Klub s El Sadara u vodstvo je doveo Alejandro Catena, ali preokret za Baske režirali su Brais Mendez, Goncalo Guedes i Ander Barrenetxea.

