Moro: Moji u Bologni su se iznenadili kada su vidjeli kako Modrić lako dominira u Italiji

Još jedan korak dijeli Hrvatsku od plasmana na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Protutnjali su svojom skupinom osvojivši 16 bodova nakon šest gola s nevjerojatnom gol razlikom 20-1, a u petak na Rujevici protiv Farskih Otoka imaju priliku osigurati nastup na Mundijalu, za to će biti dovoljan i bod.

Pokretanje videa... 01:12 Dalićeve rošade: Trojicu igrača vratio je u kadar. Majeru, Luki Sučiću i Baturini tek pretpoziv! | Video: 24sata/pixsell

Utakmicu protiv reprezentacije koja je u listopadu senzacionalno pobijedila Češku, najavili su Toni Fruk i Nikola Moro.

Farski Otoci ostat će u predivnom sjećanju za Fruka jer upravo je protiv njih u rujnu debitirao za 'vatrene'.

- Utakmica i ekipa koju ću pamtiti za života. Puno će iskoristiti ako im daš vremena i prostora, nezgodni su, u naletu su, dolaze s velikim samopouzdanjem. Dva kola prije kraja imamo praktično osigurano SP, ali želimo ostati fokusirani, odraditi i ovu utakmicu ozbiljno te izvući tri boda - najavio je najbolji igrač Rijeke koji je u posljednje vrijeme postao standardni član hrvatske reperezentacije.

Rijeka: Toni Fruk i Nikola Moro na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezetacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Izbornik je najavio promjenu sustava pa će tako 'vatreni' zaigrati s trojicom stopera.

- Treba sve isprobati, treba vidjeti što momčadi odgovara. Treba vremena da se takve stvari uvježbaju, ne ide sve preko noći. Većina ekipa igra s četiri otraga. Na kraju ima sve smisla, svoje prednosti. Momčad sigurno svojom kvalitetom može odgovoriti na te opcije.

Njegova Rijeka je prije pet mjeseci proslavila dvostruku krunu, ali nova sezona je za zaborav. U prvenstvu su na samome dnu, dok su u Europi prije pet dana remizirali kod gibraltarskog Lincolna.

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Nismo najbolje krenuli u sezonu, teške su noge, teška je i glava. Rijeka dugo nije igrala na tri strane. Nije nam lako, pogotovo nakon prošle sezone. Imam osjećaj da su navijači očekivali dominaciju Rijeke, no moram reći da smo tu posustali. Ali dat ću sve od sebe, tako i moja momčad, da vratimo Rijeku na pravi put - kazao je Fruk.

A Nikola Moro, član Bologne, ovako se osvrnuo na protekli period. Stalno dolaze novi igrači, ali 'vatreni' su ostali moćna sila.

- Zadnjih par godina radimo jako dobar posao, iako svake godine gubimo najvažnije igrače. No ta energija u klubu, gradu, stalno se iznova gradi dobra atmosfera. Stalno napredujemo i mislimo da možemo biti još bolji. Na tri smo boda od lidera, najbolja druga obrana, najbolji drugi napad. Što se mene tiče, otprilike svaku drugu utakmicu startam. Hajdemo reći da sam u nekoj rotaciji. Dobro se osjećam, nadam se da ću u budućnosti i češće startati - rekao je Moro.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Proteklog ljeta je u Bologni ostao sam. Suigrač iz reprezentacije Martin Erlić otišao je u Midtyjlland.

- Prošle godine smo stalno bili zajedno, kada imaš nekog svog, malo je drugačije. Ali ja sam jako sretan što je otišao, što igra više i ima dobre rezultate.

Nezaobilazno je bilo pitanje i o neuništivom Luki Modriću koji je u kratkom periodu postao vođa Milana i jedan od najboljih igrača Serie A.

- Moji u Bologni su se iznenadili kada su vidjeli koliko jednostavno i lako dominira. To je nedostajalo Milanu, taj netko tko će podići ekipu na višu razinu. Mislim da Luka radi strašan posao, ja nisam iznenađen jer ga poznajem.

Foto: Daniele Mascolo

Hrvatska je na koračić od Mundijalu. Razgovaraju li već igrači o onome što ih čeka sljedeće godine?

- Potreban nam je bod, razmišljamo o tome da sada odradimo posao. Znamo svoju kvalitetu i vjerujemo u sebe. Farski otoci su u dobroj situaciji, nadaju se nekako drugom mjestu. Na nama je da im ne dopustimo da iskoriste svoje vrline, poput kontra-napada... Maksimalno moramo ući u utakmicu i odraditi najbolje što možemo - zaključio je Moro.