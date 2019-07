Motivirao Maltežane člankom iz novina: Vi niste nesposobni!

Trener Gzira Uniteda Giovanni Tedesco odmah je nakon senzacionalnog izbacivanja Hajduka iz Europe govorio je o podcjenjivanju njegove momčadi i tome kako je taj faktor žestoko ubacio u svoju motivacijsku jednadžbu.

Dan nakon povijesnog trijumfa malteški je trener objavio video iz svlačionice u kojem se vidi upravo taj moment, kada junaka Hameda Konea i ostale motivira da na Poljud istrče vjerujući u prolaz:

- Vidite novine preda mnom, znate što pišu... Vi niste nesposobni nego možete ispisati povijest budete išli 200%! Trebaju nam golovi, treba nam pobjeda, a vi ju možete ostvariti - viče Tedesco i usađuje optimizam u svoju momčad.

Nakon utakmice ponovio je kako je pobjeda nad odavno grogiranim Hajdukom povijesna i za njega i za klub:

- Da budem iskren, do 16-17 sati bio sam spreman na poraz, a onda sam vidio jedne hrvatske novine u kojima se najavljuje golijada i sigurna pobjeda Hajduka. Znate, nije sve u nogometu, nego i u respektu. Najavljena je golijada, da Hajduk igra s poluigračima, to je bio okidač koji me pokrenuo, pokazao sam igračima novine i to ih je motiviralo - izjavio je u četvrtak navečer Giovanni Tedesco pa u petak dokazao i pokazao kako je to zaista izgledalo.

A dodatnu sol na ranu bacila su prva izdanja malteških novina, u ovom slučaju Malta Independenta, koji je senzaciji posvetio tek: jedan okvirić u gornjemd desnom kutu - 27. stranice.

A koliko je za Maltu, unatoč kasnim novinskim i tiskarskim rokovima, pobjeda Gzira Uniteda nad Hajdukom važna, dokazuju čestitke koje su Tedesco i njegova momčad primali sa cijelog otoka pa i sa vrha države.

Čestitao im je premijer Joseph Muscat osobno, bez zavisti trijumf su hvalili i na njemu čestitali navijači svih konkurentskih klubova, a Malta Today prenosi i riječi parlamentarnog zastupnika Roberta Arriga koji je i inače sav u nogometu jer nekad je bio predsjednik konkurentskih Sliema Wanderersa:

- Svaka vam čast na impresivnom uspjehu. Od srca čestitam klupskome predsjedniku Sharlonu Placeu, svim igračima, treneru i svima u stožeru na velikom veselju koje su priuštili svim Maltežanima - rekao je Arrigo.