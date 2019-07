'Podcijenili ste nas u novinama pa sam ih stavio u svlačionicu'

Nakon što je Gzira s 3:1 šokirala Hajduk i prošla u drugo pretkolo Europa lige, trener Maltežana Govanni Tedesco (47) rekao je:

- Ovo je povijesna pobjeda za Gziru, a i za mene kao trenera - pa nastavio:

U motivaciji im je ključna bila jedna stvar.

- Jako sam sretan zbog ove pobjede. Mislim da su moji igrači odigrali vrlo dobru utakmicu protiv velikog kluba kao što je Hajduk. Da budem iskren, do 4 ili 5 popodne bio sam spreman na poraz, a onda sam vidio jedne hrvatske novine u kojima se najavljuje golijada i sigurna pobjeda Hajduka. Znate, nije sve u nogometu, nego i u respektu. Najavljena je golijada, da Hajduk igra s poluigračima, to je bio okidač koji me pokrenuo, pokazao sam igračima novine i to ih je motiviralo - rekao je trener Gzire, Giovanni Tedesco.

Ovo je jedan od najtežih poraza Hajduka u povijesti. Bilo je i osam komada od Debrecena, pa debakl od amatera iz Shelbournea, no ovaj poraz je posebno zabolio.

Za Hajduk sad slijede teški dani u kojima će se tražiti krivci. A to kao da su navijači poručili ulaskom u teren. Tko je krivac i tko će preuzeti odgovornost za ovaj debakl i crni dim koji se nadvio nad Poljudom. Bilo je i većih kriza tijekom godina, no događaji u klubu prije početka sezone uzdrmali su temelje Hajduka koji su nakon poraza od Gzire i dodatno narušeni. I pitanje je kako će se nakon ovog šoka uspjeti i izgraditi.

