Moto luđak: Odlazim, ali ja sam žrtva. Nitko ne pita kako mi je

Romano Fenati vozi paralelno sa Stefanom Manzijem, brzina je oko 230 km/h.

Ono što je uslijedilo jedan je od najglupljih, najnepromišljenijih i najbolesnijih poteza u Moto svijetu ikad. Fenati pruža ruku i prima kočnicu drugog motora koji je opasno 'zaplesao', ali na sreću, Manzi je ostao na motoru.

Mogao je poginuti.

'Nitko ne pita kako je meni'

Odlazim iz ovog sporta

Bilo je to na Velikoj nagradi San Marina u klasi Moto2 proteklog vikenda. Fenati je diskvalificiran i kažnjen s dvije utrke zabrane, a kasnije ga je momčad Marinelli Rivacold Sniper izbacila iz tima. Ostali vozači mogu biti mirni, luđak više neće voziti.

- Odlazim iz ovog sporta. Ta je priča za mene završila. Neću se više utrkivati - rekao je Romano Fenati (22) za La Repubblicu pokušavši opravdati idiotski potez.

- Svi me napadaju, ali nitko ne pita kako je meni. Ja sam žrtva nepravde i boli me to. Manzi me provocirao, bio sam pod navalom adrenalina i napravio sam što sam napravio. Ali nisam ga htio ubiti, kako me optužio. Samo sam htio pokazati da ga, ako želim, mogu srušiti s motora. Prije toga je on meni prijetio da će me srušiti - priča 22-godišnji Talijan, ovjekovječenje svega što ne bi trebalo postojati u sportu.

'Pa i nogometaši to rade'

Nije tu kraj njegovih bizarnih izjava i pokušaja pranja ljage. Povlačenje kočnice pri 230 kilometara na sat usporedio je s prljavim potezima nogometaša.

- Znam da to nisam trebao učiniti, ali ponekad se dogode trenuci ludila, vidimo to i u nogometu - rekao je Fenati, kojem to nije prvi incident.

Nedavno je u zavoju nogom udario motor drugog vozača, nekoliko je puta pokazivao srednji prst suparnicima i čak fizički nasrtao na njih.

Otišao je iz motosporta i baš nikome neće nedostajati...