NIJE BIO NI U ZAPISNIKU

Mourinho je Ivanoviću pokazao što misli. Upitan je nastup na SP

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Franjo Ivanović ne igra kod Josea Mourinha, a Svjetsko prvenstvo je sve bliže. Nakon transfera u Benficu početkom sezone, mladi napadač na zadnjoj utakmici kluba iz Lisabona nije bio ni u zapisniku, a nije ozlijeđen

Hrvatski nogometni reprezentativac Franjo Ivanović (22) proživljava težak period u karijeri. Nakon što je ljetos stigao u redove portugalskog velikana Benfice iz belgijskog Union Saint-Gilloisea u transferu vrijednom čak 23 milijuna eura, očekivanja su bila velika. Ipak, samo nekoliko mjeseci kasnije, 22-godišnji napadač nalazi se na rubu odlaska iz momčadi Joséa Mourinha, a njegov trenutačni status izravno ugrožava i mjesto na popisu putnika za Svjetsko prvenstvo do kojeg je ostalo nešto više od 100 dana. 

Franjo Ivanović i Petar Sučić 07:29
Glavni razlog manjka minutaže leži u konkurenciji u vrhu napada Benfice. Grčki napadač Vangelis Pavlidis (27) igra u životnoj formi i ove je sezone već zabio nevjerojatnih 29 golova, dok se istovremeno nametnuo i mladi talent iz klupske akademije Anísio Cabral (18).

Da stvar bude gora, trener José Mourinho (63) često ga je koristio na poziciji lijevog krila, daleko od centralne uloge u napadu gdje se najbolje snalazi. Vrhunac teške situacije dogodio se u ponedjeljak na utakmici protiv Gil Vicentea kada hrvatski napadač nije bio ni na klupi za pričuvne igrače. Mourinho je njegov izostanak kratko prokomentirao kao "tehničku odluku", što je jasan pokazatelj da na njega u ovom trenutku ne računa.

CALCIO - UEFA Champions League - Juventus FC vs SL Benfica
Iako je Ivanović ove sezone upisao ukupno 34 nastupa, ta brojka zavarava. Uključujući i jedan nastup za Union SG na samom početku sezone, na terenu je proveo tek nešto više od 1200 minuta. Većinu svojih nastupa za Benficu upisao je ulazeći s klupe. U 16 prvenstvenih utakmica odigrao je ukupno 559 minuta i zabio tri gola, dok je u sedam nastupa u Ligi prvaka skupio 163 minute bez postignutog pogotka.

Primeira Liga - S.C. Braga v Benfica
S obzirom na cjelokupnu situaciju, uprava Benfice i sam igrač svjesni su da je promjena nužna. Prema informacijama iz Portugala, klub ozbiljno razmatra slanje Ivanovića na posudbu za sezonu 2026./2027. kako bi povratio formu, samopouzdanje i uhvatio natjecateljski ritam. Cilj je zaštititi veliku investiciju i omogućiti mu da se na ljeto 2027. vrati na Estádio da Luz kao igrač spreman za značajniju ulogu. Ugovor ga s Benficom veže do lipnja 2030. godine uz ugrađenu otkupnu klauzulu od 100 milijuna eura. 

Primeira Liga - Benfica v Arouca
Ipak, ono što najviše brine jest njegov status u reprezentaciji. Tijekom 2025. godine bio je standardni član 'vatrenih', upisavši devet nastupa i dva gola. Međutim, izbornik Zlatko Dalić (59) poznat je po tome što inzistira na igračima koji imaju kontinuitet igara u svojim klubovima. Manjak minutaže u Benfici izravno ugrožava Ivanovićev san o nastupu na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

