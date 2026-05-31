Mourinho kreće u remont Real Madrida: Želim igrače bez ega

Jose Mourinho vraća se u Real Madrid! Najavljuje remont momčadi i želi gladne igrače bez ega. Hoće li ukrotiti zvijezde poput Mbappéa i Viniciusa

Počinje nova era u Real Madridu. Na klupu "kraljeva" vraća se Jose Mourinho, a španjolski list Diario As navodi kako više ništa neće biti isto u klubu. Spominje se kako Mourinho već uvelike radi na novim transferima i da će Santiago Bernabeu doživjeti potpuni remont. Mourinho je potpisao na tri godine, ali će službena objava doći nakon predsjedničkih izbora u klubu gdje se očekuje da će Florentino Perez uvjerljivo pobijediti.

"Mourinho je dao snažnu izjavu: 'Ne želim potpisivati ​​zvijezde. Želim gladne igrače koji se bore i trče. Nogometaše sa srcem i bez ega'. Kristalno jasno. Izjava o namjeri koja bi trebala služiti ne onima koji tek trebaju stići, već onima koji su već u klubu. Ako je klub izabrao Mourinha za trenera, to je zato što su prepoznali da je raskol u svlačionici nepopravljiv i zato što je on jedini koji ga može popraviti", navodi As.

U svlačionici Reala jako je puno zvijezda koje treba "ukrotiti". Prvenstveno se misli na Kyliana Mbappéa, Judea Bellinghama i Viniciusa Juniora. Oni jesu okosnica momčadi, ali ono što se događalo u Realu u proteklih nekoliko mjeseci pokazalo je da je svlačionica jača od bilo kojeg trenera. Ni Arbeloa ni Alonso nisu uspjeli ujediniti svlačionicu i zato je uprava Reala odlučila vratiti Mourinha koji zasigurno ima veći autoritet od njegovih prethodnika. 

"Biti tim ne znači samo zabijati golove, radi se o disciplini igrača, kako biti dobar suigrač, na terenu i izvan njega. I zaboravljanju na sebičnost. Osim ovih dobro poznatih unutarnjih problema u svlačionici, Mourinho ima još jedan, možda čak i važniji, izazov pred sobom: stil igre momčadi i tu ravnotežu o kojoj je Ancelotti toliko govorio", piše As.

