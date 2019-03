Mourinho: Rakitić je jedan od najpodcjenjenijih igrača svijeta

Ivan Rakitić elegantnim je golom donio pobjedu Barceloni u Madridu u 'el Clasicu' (1-0) i time uništio sve nade Reala u borbi za titulu prvaka Španjolske. Sve je to pratio i portugalski trener Jose Mourinho koji je za Raketu imao samo riječi hvale.

- Već jako, jako dugo vam želim ovo reći. Za mene je Rakitić jedan od najpodcjenjenijih igrača na svijetu. On je fantastičan igrač na svakoji razini. Defenzivno je sjajan na desnoj strani gdje kompenzira za Messija. Puno trči, a u posjedu lopte je fantastičan. On je jednostavan i efektivan. Ponavljam, on je među najpodcjenjenijim igračima svijeta. Želim ovaj razgovor završiti s tom izjavom jer obično pričamo o velikim igračima, a Rakitić to za mene je - rekao je 'The Special One' u analizi za američku televiziju.

Osvrnuo se bivši trener Real Madrida i na igru Barcelone kako u dosadašnjem dijelu prvenstva, tako i u Ligi prvaka.

- Napominjem u startu da ovo nije kritika nego pohvala. Dakle, Barcelona ne igra kao što to mnogi očekuju, ali oni pobjeđuju i jako su čvrsti defenzivno. To može biti jako važno u četvrtfinalu ili polufinalu Lige prvaka. U vidu Piquea i Lengleta oni imaju fantastičan štoperski par ispred Ter Stegena koji je iz sezone u sezonu sve bolji i bolji - zaključio je Mou.

Barca se trenutno nalazi na prvom mjestu La lige sa 60 bodova, odnosno 10 više od drugoplasiranog Atletico Madrida (50). U Ligi prvaka se bore za četvrtfinale nakon što su u prvoj utakmici osmine finala kod francuskog Lyona odigrali utakmicu bez golova (0-0).