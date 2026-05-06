Mourinho nazvao Pereza: Ovo su tri uvjeta za povratak u Real

Sve su glasnije špekulacije o senzacionalnom povratku Joséa Mourinha na klupu Real Madrida. Kako su javili španjolski mediji, on je prvi izbor Florentina Pereza za novog trenera, a razgovori napreduju. Njih dvojica su, prema medijskim napisima, među kojima se istaknuo Goal.com, već održali jednosatni video sastanak na kojem je Mourinho iznio svoje nimalo skromne uvjete.

Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Mourinho, koji je trenutačno pod ugovorom s Benficom, jasno je dao do znanja da se ne namjerava vratiti kao privremeno rješenje ili "flaster" za jednu sezonu. Njegov prvi uvjet je zajamčeni dvogodišnji ugovor koji bi mu dao dovoljno vremena da provede sve svoje zamisli. No, ključ njegovih zahtjeva nije financijske prirode, već se odnosi na potpunu kontrolu nad sportskim segmentom kluba, što bi moglo dovesti do sukoba sa svlačionicom.

Portugalac traži apsolutnu autonomiju pri odabiru igrača i sastavljanju momčadi, bez ikakvog upletanja Péreza ili bilo koga iz uprave. To uključuje i pravo na veliku "čistku" svlačionice, odnosno prodaju do sedam igrača koje ne smatra dovoljno kvalitetnima za Real.

Jedan od najosjetljivijih uvjeta tiče se stručnog stožera. Mourinho želi dovesti svojih sedam provjerenih suradnika, što bi značilo i kraj za kondicijskog trenera Antonija Pintusa. Traži i direktnu liniju s medicinskom službom. Umoran od medijskih ratova iz prvog mandata, Mourinho je zatražio i da se njegove obveze svedu isključivo na sportske press konferencije, dok bi za ostala pitanja klub morao imenovati drugog glasnogovornika. Pérezov odgovor na sve zahtjeve bio je suzdržan: "Razgovarat ćemo", što je navodno ostavilo Mourinha i njegovog agenta Jorgea Mendesa pomalo razočaranima jer su očekivali brži dogovor.