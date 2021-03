Jedino pitanje u vezi Dinama stiglo je na početku presice i to je bilo to. Što se tiče engleskih novinara, Spursi su već prošli dalje.

Tottenham u četvrtak na Maksimiru želi potvrditi 2-0 iz prve utakmice te proći u četvrtfinale Europske lige, ali Englezi kao Englezi, i ovaj put su zanemarili Dinamo.

- Ne mislim da je ovo tako veliko vodstvo. Osjećam da je utakmica otvorena, ne mislim da je gotovo. Ovo će biti teško. Prići ćemo utakmici na način da razmišljamo da imamo to za odigrati i ostvariti pozitivan rezultat. Ako izgubimo 1:0 ili 2:1, čak i 3:1, bit će nam dosta. Ali, ako se kvalificiramo s porazom, neću biti sretan. Nastojat ću da moji igrači tako razmišljaju. Ne idemo se braniti, idemo u Zagreb pobijediti - rekao je Jose Mourinho.

I to bi bilo to što se tiče sutrašnje utakmice da se pita Engleze. Više ih je zanimalo kako će iscrpljeni Harry Kane izdržati tri utakmice s reprezentacijom sljedećeg tjedna i hoće li igrati sve.

- Nemam kontrolu nad time. Volim svoje igrače u reprezentacijama, to je stvar njihovog ponosa. To je plus i za klub. Ali, ako bi morao birati, ne bih volio da mi igrači igraju tri utakmice sada. Ipak, ne možemo tu ništa, to je u rukama izbornika. Sutra će igrati svi oni koji mogu. Ovo je otvorena utakmica i za nas vrlo ozbiljna - kazao je Mou čija je momčad prije tri dana izgubila 2-1 od Arsenala u londonskom derbiju.

Do kraja pressice teško da bi Jose opet pričao o 'modrima' da nije bilo hrvatskog novinara koji je Mourinha upitao za mišljenje o bivšem treneru Dinama Zoranu Mamiću koji je dao ostavku tri dana uoči utakmice nakon što je osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora.

- Ne želim to komentirati. Je, to je neuobičajena situacija, ali što želite da kažem. To se događa, ali ne znam jesam li to ikada doživio. To su isti igrači, ista momčad koju će sada voditi pomoćni trener. Filozofija je ista, neće se ništa promijeniti. Tu je Mamićev asistent koji dijeli njegove ideje. Ne mislim da će baš išta biti drugačije - kazao je Portugalac.

Zanimljivo, Tottenham nije došao u Zagreb dan prije utakmice već je Mourinho presicu odradio iz Londona, a u hrvatsku metropolu stići će sutra ujutro.

Neće moći računati na Sona, a vraća mu se Lo Celso nakon ozljede.

- Hojbjerg je suspendiran, Son je ozlijeđen, ostali su dobro... Lo Celso se također vratio. Ne znam koliko će Son izostajati. Lo Celso je jako talentiran igrač, igra natjecateljski, s puno kvalitete. Nedostajao nam je, naravno, ali ne vjerujem da će igrati 90 minuta sutra. Imao je tri treninga, izgledao je dobro. Kvalitetan je, jako je borben. Pomoći će nam, prepast će suparnike, a to je dobro.