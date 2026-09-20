Mourinho poludio nakon poraza: 'Sudac se znao tjedan dana ranije, ovo je jako čudno'

U gradskom derbiju sedmog kola španjolske Primere Atletico je na svom stadionu svladao Real Madrid s 2-1. Nakon što je rano u drugom poluvremenu ostao s igračem manje, Real Madrid u nedjelju nije uspio odoljeti pritisku u gostima kod gradskog rivala Atlética (2–1) – u utakmici nabijenoj sportskim i političkim tenzijama – čime je omogućio Barceloni da se odvoji na vrhu La Lige s prednošću od šest bodova.

Nakon što su zaostali pogotkom iz jedanaesterca koji je skrivio španjolski branič Dean Huijsen, koji je i isključen zbog tog prekršaja, a realizirao ga Alejandro Grimaldo (53), igrači Reala primili su i drugi pogodak nakon sat vremena igre, kada je bivši igrač Lillea Jonathan David zabio. (60). Njemački branič Antonio Rüdiger ublažio je poraz snažnim udarcem glavom u završnici utakmice.

Nakon utakmice Jose Mourinho je izrazio sumnju u proces odabira sudaca za utakmicu.

Jose Mourinho began his press conference with pictures of two fouls committed by Atleti players that he says should have been red cards. pic.twitter.com/JfP6tn1SEC — ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2026

- Sudačka komisija mora biti sretna jer je sve ovo bilo jako čudno - rekao je da se sudac za derbi znao tjedan dana unaprijed, umjesto uobičajenih 24 sata.

- Postave suca koji s 41 godinom nema međunarodni status... to sigurno nije zato što je vrhunski sudac. Taj jadnik je došao ovdje i nije izdržao pritisak - rekao je i onda opalio po VAR sucu Trujillu Suarezu.

Foto: Ana Beltran

- Taj gospodin Trujillo ima vrlo bogatu povijest kao VAR sudac na utakmicama Real Madrida. Za jadnog glavnog suca može se reći da nema iskustva ni autoriteta za derbi, ali ovaj gospodin u VAR sobi nema nikakav pritisak. Ova kombinacija neiskusnog suca i gospodina iz VAR-a s takvom poviješću. Čestitam Sudačkoj komisiji - zaključio je trener Reala.