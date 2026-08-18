Mourinho s Realom potpisao ugovor do 2029: 'Ovo je misija'

Povratak Josea Mourinha u Real Madrid u tijeku je već nekoliko tjedana, ali u utorak ga je klub službeno potvrdio suptilnom ceremonijom u svom trening centru za njegov drugi dolazak, ispunjen nostalgijom, rizikom i nedovršenim poslovima.

Portugalski trener, koji je počeo raditi s momčadi kada su predsezonske pripremne sezone počele 10. srpnja, potpisao je ugovor do lipnja 2029. u upravnoj sobi Ciudad Real Madrida uz predsjednika kluba Florentina Pereza i počasnog predsjednika Josea Martineza Pirrija.

Za klub naviknut na spektakl, tišina je bila gotovo izjava.Real ulazi u novu sezonu La Lige nakon dvije uzastopne godine bez trofeja, a Perez, nedavno ponovno izabran, ali daleko od nedodirljive figure iz prošlosti, suočava se s rastućim pritiskom nestrpljivih navijača. Mourinho je svoj povratak predstavio kao nešto značajnije od posla.

Foto: Bernadett Szabo

- Ovo je povratak kući. Emocionalno je čak i bolje nego prvi put jer je tada bio osjećaj dosezanja samog vrha svijeta, dok je sada emotivnije i iskrenije - rekao je Mourinho za službeni televizijski kanal kluba.

- Ja sam jedan od vas; oduvijek sam bio, i možete zamisliti što mi znači raditi za Real Madrid. Ovo je maksima koje se svi moraju pridržavati - raditi za Real Madrid, što znači raditi za vas - dodao je.

Mourinho je prethodno vodio Real od 2010. do 2013., osvojivši La Ligu, Copa del Rey i Španjolski Superkup tijekom zapaljivog razdoblja koje je donijelo trofej, sukobe i trajan trag u klubu.

Sada se vraća iz Benfice nakon što je Perez osobno nadgledao jedan od najagresivnijih prijelaznih rokova Reala godinama, dovodeći Yana Diomandea, Marca Cucurellu, Bernarda Silvu, Ibrahimu Konatea, Denzela Dumfriesa i Carlosa Espija, s dugo očekivanim višegodišnjim produženjem ugovora za krilnog napadača Viniciusa Jr.

Očekuje se da će nova pojačanja biti predstavljena u nadolazećim danima, slijedeći isti format zatvorenog tipa koji je korišten za Mourinha.Pristup odražava namjeru kluba da se zaštiti prije subotnje prve utakmice La Lige protiv Espanyola u Barceloni.

Foto: Bernadett Szabo

Mourinho je rekao da njegov zadatak nije osobna slava, već obnova standarda.

- Riječi nisu dovoljne... jer je to kao misija. Ovdje sam da pomognem svima da budu bolji: igračima, osoblju... Da stvorim kulturu napornog rada, odgovornosti, ambicije i nečega što dobro poznajem, a to je odgovornost i čast rada za Real Madrid - zaključio je.

Nekad poznat kao "Special One", Mourinho se vraća s mnogo toga za dokazati nakon 11 godina bez naslova prvaka i četiri bez ikakva trofeja.