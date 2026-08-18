Obavijesti

Sport

Komentari 0
SLUŽBENO PREDSTAVLJANJE

Mourinho s Realom potpisao ugovor do 2029: 'Ovo je misija'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Mourinho s Realom potpisao ugovor do 2029: 'Ovo je misija'
Foto: Bernadett Szabo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sada se vraća iz Benfice nakon što je Perez osobno nadgledao jedan od najagresivnijih prijelaznih rokova Reala

Admiral

Povratak Josea Mourinha u Real Madrid u tijeku je već nekoliko tjedana, ali u utorak ga je klub službeno potvrdio suptilnom ceremonijom u svom trening centru za njegov drugi dolazak, ispunjen nostalgijom, rizikom i nedovršenim poslovima.

Portugalski trener, koji je počeo raditi s momčadi kada su predsezonske pripremne sezone počele 10. srpnja, potpisao je ugovor do lipnja 2029. u upravnoj sobi Ciudad Real Madrida uz predsjednika kluba Florentina Pereza i počasnog predsjednika Josea Martineza Pirrija.

Za klub naviknut na spektakl, tišina je bila gotovo izjava.Real ulazi u novu sezonu La Lige nakon dvije uzastopne godine bez trofeja, a Perez, nedavno ponovno izabran, ali daleko od nedodirljive figure iz prošlosti, suočava se s rastućim pritiskom nestrpljivih navijača. Mourinho je svoj povratak predstavio kao nešto značajnije od posla.

Pre Season Friendly - Ferencvaros v Real Madrid
Foto: Bernadett Szabo

- Ovo je povratak kući. Emocionalno je čak i bolje nego prvi put jer je tada bio osjećaj dosezanja samog vrha svijeta, dok je sada emotivnije i iskrenije - rekao je Mourinho za službeni televizijski kanal kluba.

- Ja sam jedan od vas; oduvijek sam bio, i možete zamisliti što mi znači raditi za Real Madrid. Ovo je maksima koje se svi moraju pridržavati - raditi za Real Madrid, što znači raditi za vas - dodao je. 

Mourinho je prethodno vodio Real od 2010. do 2013., osvojivši La Ligu, Copa del Rey i Španjolski Superkup tijekom zapaljivog razdoblja koje je donijelo trofej, sukobe i trajan trag u klubu.

Sada se vraća iz Benfice nakon što je Perez osobno nadgledao jedan od najagresivnijih prijelaznih rokova Reala godinama, dovodeći Yana Diomandea, Marca Cucurellu, Bernarda Silvu, Ibrahimu Konatea, Denzela Dumfriesa i Carlosa Espija, s dugo očekivanim višegodišnjim produženjem ugovora za krilnog napadača Viniciusa Jr.

Očekuje se da će nova pojačanja biti predstavljena u nadolazećim danima, slijedeći isti format zatvorenog tipa koji je korišten za Mourinha.Pristup odražava namjeru kluba da se zaštiti prije subotnje prve utakmice La Lige protiv Espanyola u Barceloni.

Pre Season Friendly - Ferencvaros v Real Madrid
Foto: Bernadett Szabo

Mourinho je rekao da njegov zadatak nije osobna slava, već obnova standarda.

- Riječi nisu dovoljne... jer je to kao misija. Ovdje sam da pomognem svima da budu bolji: igračima, osoblju... Da stvorim kulturu napornog rada, odgovornosti, ambicije i nečega što dobro poznajem, a to je odgovornost i čast rada za Real Madrid - zaključio je. 

Nekad poznat kao "Special One", Mourinho se vraća s mnogo toga za dokazati nakon 11 godina bez naslova prvaka i četiri bez ikakva trofeja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dva 'vatrena' put Italije?! Dinamo u lovu na još pojačanja, Osijek zaradio
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dva 'vatrena' put Italije?! Dinamo u lovu na još pojačanja, Osijek zaradio

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (37) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara
FOTO Seksi i agresivno njezin je moto, prozvala se božicom staze
BRITANSKA ATLETIČARKA

FOTO Seksi i agresivno njezin je moto, prozvala se božicom staze

"Možete biti akademski opasni i božice staze", poručila je Amy Hunt s osmijehom, nekoliko trenutaka nakon što je u Tokiju osvojila srebro na 200 metara i potvrdila status nove britanske atletske junakinje. Nije žrtvovala edukaciju radi sporta, a sad ubire plodove napornog rada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026