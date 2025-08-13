Obavijesti

TRANSFER NA POMOLU

Mourinho tjera jednog Hrvata i dovodi drugog? Želi Brozovića

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: STRINGER/REUTERS

Cristiano Ronaldo je taj koji odlučuje o statusu hrvatskog nogometaša. Prema informacijama s Bliskog istoka, Ronaldo snažno zagovara dovođenje turskog veznjaka Hakana Çalhanoğlua iz Intera koji bi bio zamjena za Marcela

Bivši hrvatski reprezentativac i jedan od ključnih igrača saudijskog Al-Nassra, Marcelo Brozović (32), našao se na meti turskog velikana Fenerbahčea

Portugalski stručnjak José Mourinho, poznat po beskompromisnom pristupu i želji za trofejima, preuzeo je klupu Fenerbahčea s jasnim ciljem – prekinuti dugogodišnji post i vratiti naslov prvaka u vitrine istanbulskog kluba. To nije uspio napraviti u protekle dvije godine, klub je stao uz njega i napravili su rekonstrukciju momčadi uoči nove sezone sa željom da prekinu dominaciju Galatasaraya. Na popisu želja koje želi dovesti je i Brozović, a spomenimo kako je istovremeno jedan drugi Hrvat, Dominik Livaković, na izlaznim vratima turskog kluba. 

Susret Egipta i Hrvatske u finalu ACUD kupa
Susret Egipta i Hrvatske u finalu ACUD kupa | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Mourinho nikada nije krio da su za njega iskusni, taktički inteligentni i neumorni vezni igrači temelj svake šampionske momčadi. Brozović, sa svojim prepoznatljivim radijusom kretanja, preciznim dodavanjima i liderskim sposobnostima, savršeno se uklapa u profil igrača kakve "Posebni" iznimno cijeni. U 32-godišnjem Hrvatu vidi idealnog dirigenta koji bi donio stabilnost, iskustvo i pobjednički mentalitet u srce momčadi.

Mourinhova ozbiljnost u namjeri da izgradi moćni Fenerbahçe očituje se i u njegovoj odluci da čak 11 igrača stavi na transfer listu, čime jasno poručuje da radi mjesta samo za one koji mogu zadovoljiti njegove visoke standarde. U takvoj viziji, Brozović ne bi bio samo pojačanje, već centralna figura oko koje bi se gradio novi, pobjednički vezni red. Sam Mourinho je, suočen s pitanjima o odabiru igrača, jednom sarkastično odgovorio da "baca novčiće u zrak", no jasno je da su njegovi odabiri sve samo ne slučajni. 

Asian Champions League - Semi Final - Al Nassr v Kawasaki Frontale
Foto: STRINGER/REUTERS

Ono što ovu priču čini jedinstvenom jest uloga Cristiana Ronalda. Njegov status u Al-Nassru nadišao je okvire običnog igrača; s novim ugovorom postao je i djelomični vlasnik kluba, čime je njegov utjecaj na sportsku politiku značajno porastao. Prema informacijama s Bliskog istoka, Ronaldo snažno zagovara dovođenje turskog veznjaka Hakana Çalhanoğlua iz Intera.

Taj potez izravno bi ugrozio Brozovićevu poziciju u momčadi. S obzirom na to da obojica igraju na sličnim pozicijama, dolazak turske zvijezde učinio bi Brozovića potencijalnim viškom, unatoč njegovim konstantno dobrim partijama i ugovoru koji traje do ljeta 2026. godine. Upravo ta situacija, koju je inicirao Ronaldo, otvara Fenerbahčeu vrata za pregovore. Al-Nassr bi bio skloniji prodaji kako bi oslobodio prostor i budžet za svoju novu metu, a veza između saudijskog i turskog kluba već postoji – nedavno je napadač Jhon Duran prešao iz Al-Nassra u Fenerbahçe, što potvrđuje da su komunikacijski kanali otvoreni.

Manchester City prvi put osvojio Ligu prvaka
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Procjenjuje se da tržišna vrijednost Marcela Brozovića, prema Transfermarktu, iznosi oko 10 milijuna eura, što je iznos koji je za klub Mourinhovih ambicija i više nego prihvatljiv. Međutim, Fenerbahče nije jedini zainteresirani klub. Interes su pokazali i drugi saudijski klubovi poput Al Hilala i Al Shababa, kao i turski rival Trabzonspor, što bi moglo zakomplicirati pregovore.

Zanimljiv je i podatak da je Fenerbahče, osim Brozovića, pokazao interes i za dovođenje Hakana Çalhanoğlua, što stvara dodatni sloj intrige. Je li Brozović alternativa ako Çalhanoğlu ode u Saudijsku Arabiju, ili Mourinho želi obojicu kako bi stvorio dominantan vezni red, ostaje za vidjeti.

Komentari 3
OSTALO

