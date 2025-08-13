VIDEO Mourinho ga je otpisao: Igrači Fenera u deliriju, a pogledajte reakciju Livakovića

Prije samo godinu dana, turski mediji i navijači Fenerbahčea dizali su u nebesa hrvatskog golmana Dominika Livakovića (30). Sjajnim obranama je spašavao svoj klub, divljenje nije skrivao niti veliki Jose Mourinho koji ga je hvalio pa prošle godine nakon pobjede protiv Trabzonspora euforično zagrlio. Ipak, sve se promijenilo u završnici prošle sezone.

Hrvatski golman imao je seriju ozljeda, a Turčin Egribayat iskoristio je priliku, zadobio povjerenje portugalskog trenera i ustalio se na golu. Pa čak i kad se Livaković vratio. Naš golman povremeno je branio, činilo se kako se polako vraća u prvi sastav, no početak nove sezone pokazao je da Mourinho više na računa na njega.

Foto: DILARA SENKAYA/REUTERS

Fenerbahče je razbio Feyenoord 5-2 u uzvratnoj utakmici i s ukupnih 6-4 plasirao se u play-off Lige prvaka gdje će igrati protiv Benfice. Livaković je obje utakmice odgledao s klupe, a u kakvoj se situaciji nalazi, najbolje su dočarale scene nakon utakmice.

Dok su njegovi suigrači slavili veliku pobjedu s navijačima, pjevali i mahali zastavama, hrvatski golman stajao je sam i samo promatrao. Vidno razočaran i nesretan zbog statusa kojeg ima u klubu. Proživljava jedne od najtežih trenutaka u karijeri. Dodajmo i kako je na kraju prošle sezone ostao bez balkanskog društva, otišli su Edin Džeko, Dušan Tadić i Miha Zajc.

Turski mediji cijeli prijelazni rok ga sele diljem Europe pa tvrde kako ga brojni klubovi odbijaju, no prava istina je da Fener još nije dobio ponudu za njega. A ova situacija s početka sezone više je nego jasan znak hrvatskom golmanu da mora pronaći novu sredinu u kojoj će biti jedinica, uživati povjerenje i veliku minutažu. Njegovim neigranjem pati i naša reprezentacija jer Dominik je nedvojbeno najbolji hrvatski golman.