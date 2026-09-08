Mourinho u svom stilu nakon ludnice protiv Intera: 'Kad je teško, onda zovete Josea'

Real Madrid otvorio je novu sezonu Lige prvaka pobjedom protiv Intera 2-1 na Santiago Bernabéuu. Kraljevi su do tri boda stigli golovima Kyliana Mbappéa i Federica Valverdea, dok je za talijanskog prvaka u završnici zabio Carlos Augusto. Inter je bolje otvorio utakmicu i već u trećoj minuti mogao povesti. Marcus Thuram našao se u velikoj prilici, ali je Thibaut Courtois odlično reagirao. Belgijski vratar potom je zaustavio i snažan slobodni udarac Hakana Çalhanoğlua.

Real je kaznio promašaje gostiju. Mbappé je iskoristio pogrešku Intera i doveo domaćina u vodstvo, a Valverde je nedugo zatim povećao prednost nakon nove velike pogreške talijanske momčadi. Inter je nastavio stvarati prilike, dok je i Real nekoliko puta mogao riješiti utakmicu puno ranije. Carlos Augusto u 77. minuti smanjio je na 2-1, ali momčad Cristiana Chivua do kraja nije uspjela doći do izjednačenja.

Trener Reala Jose Mourinho priznao je nakon utakmice da nije uživao u potpuno otvorenom dvoboju.

- Svidio mi se rezultat, tri boda na otvaranju protiv vrlo jake momčadi, ali utakmica je bila spektakularna za sve koji su je gledali kod kuće, samo ne za mene i Cristiana Chivua. Bila je luda. Moglo je završiti 5-0 za nas, 5-5, 7-6 ili 5-6. Bilo je jako puno prilika - rekao je Mourinho.

Foto: Siu Wu

Portugalac smatra da je njegova momčad već prije odmora mogla prelomiti utakmicu.

- Inter je vrlo jak. Bilo nam je teško s ovakvim veznim redom zatvoriti ih kada smo se povukli, ali mogli smo otići na 3-0 još prije poluvremena. Imali smo još jednu priliku preko Bellinghama, a i Inter je mogao zabiti nekoliko golova. Utakmica je ostala otvorena do kraja - dodao je.

Mourinho je pritom imao velikih problema sa sastavom. Bernardo Silva, Arda Güler i Eduardo Camavinga nisu mogli nastupiti zbog suspenzija, dok su Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio i Rodrygo bili ozlijeđeni. Nekoliko drugih igrača nije bilo potpuno spremno. Posebno je pohvalio Courtoisa, koji je u nekoliko navrata spriječio Inter da se vrati u utakmicu.

- Imamo jednog od najboljih vratara na svijetu. Kada momčad ne igra savršeno, potreban vam je vratar koji će napraviti razliku, a Thibaut je to napravio - poručio je Mourinho.

Komentirao je i Mbappéa, koji je unatoč golu ponovno bio pod povećalom dijela navijača.

- Jako je naporno radio. Zabio je važan gol i imao još dvije ili tri prilike koje inače realizira. Nisam zabrinut jer će on uvijek zabijati. Uvjeren sam da će ponovno biti najbolji strijelac Lige prvaka, a puno radi i za momčad. Ne mogu biti zadovoljniji - rekao je Portugalac.

Dvoboj je bio poseban i zbog susreta Mourinha i Cristiana Chivua. Rumunjski trener Intera bio je Mourinhov igrač u momčadi koja je 2010. osvojila trostruku krunu.

- Zagrlili smo se prije utakmice i nakon nje. On zna što osjećam prema njemu, a ja znam što on osjeća prema meni. Tijekom 90 minuta zaboravite na sve, ali ako sada budemo imali priliku sjesti zajedno, razgovarat ćemo - rekao je Mourinho.

Foto: Marcelo del Pozo

Real u sljedećem kolu gostuje kod Rome, još jednog Mourinhova bivšeg kluba.

- Prošle sezone bio je Chelsea, sada Roma. To se događa. Ne mogu skrivati da će prvi povratak u Rim biti emotivan, ali samo prije i poslije utakmice. Tijekom nje gledam samo svoj posao - kazao je.

Na kraju je objasnio i zašto ga je predsjednik Reala Florentino Pérez ponovno doveo u Madrid.

- Zato što je situacija bila teška. Ako je lako, onda nije za mene. Ako je teško, zovete Josea - zaključio je Mourinho.