Obavijesti

Sport

Komentari 0
POHVALIO COURTOISA

Mourinho u svom stilu nakon ludnice protiv Intera: 'Kad je teško, onda zovete Josea'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Mourinho u svom stilu nakon ludnice protiv Intera: 'Kad je teško, onda zovete Josea'
Foto: Marcelo del Pozo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Chivu? Zagrlili smo se prije utakmice i nakon nje. On zna što osjećam prema njemu, a ja znam što on osjeća prema meni, rekao je 'Special One'

Admiral

Real Madrid otvorio je novu sezonu Lige prvaka pobjedom protiv Intera 2-1 na Santiago Bernabéuu. Kraljevi su do tri boda stigli golovima Kyliana Mbappéa i Federica Valverdea, dok je za talijanskog prvaka u završnici zabio Carlos Augusto. Inter je bolje otvorio utakmicu i već u trećoj minuti mogao povesti. Marcus Thuram našao se u velikoj prilici, ali je Thibaut Courtois odlično reagirao. Belgijski vratar potom je zaustavio i snažan slobodni udarac Hakana Çalhanoğlua.

Real je kaznio promašaje gostiju. Mbappé je iskoristio pogrešku Intera i doveo domaćina u vodstvo, a Valverde je nedugo zatim povećao prednost nakon nove velike pogreške talijanske momčadi. Inter je nastavio stvarati prilike, dok je i Real nekoliko puta mogao riješiti utakmicu puno ranije. Carlos Augusto u 77. minuti smanjio je na 2-1, ali momčad Cristiana Chivua do kraja nije uspjela doći do izjednačenja.

Trener Reala Jose Mourinho priznao je nakon utakmice da nije uživao u potpuno otvorenom dvoboju.

- Svidio mi se rezultat, tri boda na otvaranju protiv vrlo jake momčadi, ali utakmica je bila spektakularna za sve koji su je gledali kod kuće, samo ne za mene i Cristiana Chivua. Bila je luda. Moglo je završiti 5-0 za nas, 5-5, 7-6 ili 5-6. Bilo je jako puno prilika - rekao je Mourinho.

RCD Espanyol vs Real Madrid CF
Foto: Siu Wu

Portugalac smatra da je njegova momčad već prije odmora mogla prelomiti utakmicu.

- Inter je vrlo jak. Bilo nam je teško s ovakvim veznim redom zatvoriti ih kada smo se povukli, ali mogli smo otići na 3-0 još prije poluvremena. Imali smo još jednu priliku preko Bellinghama, a i Inter je mogao zabiti nekoliko golova. Utakmica je ostala otvorena do kraja - dodao je.

Mourinho je pritom imao velikih problema sa sastavom. Bernardo Silva, Arda Güler i Eduardo Camavinga nisu mogli nastupiti zbog suspenzija, dok su Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio i Rodrygo bili ozlijeđeni. Nekoliko drugih igrača nije bilo potpuno spremno. Posebno je pohvalio Courtoisa, koji je u nekoliko navrata spriječio Inter da se vrati u utakmicu.

- Imamo jednog od najboljih vratara na svijetu. Kada momčad ne igra savršeno, potreban vam je vratar koji će napraviti razliku, a Thibaut je to napravio - poručio je Mourinho.

NISU MU NAKLONJENI Joško Gvardiol među najlošije ocijenjenima u Cityju: Imao je sreće, Porto je tražio isključenje
Joško Gvardiol među najlošije ocijenjenima u Cityju: Imao je sreće, Porto je tražio isključenje

Komentirao je i Mbappéa, koji je unatoč golu ponovno bio pod povećalom dijela navijača.

- Jako je naporno radio. Zabio je važan gol i imao još dvije ili tri prilike koje inače realizira. Nisam zabrinut jer će on uvijek zabijati. Uvjeren sam da će ponovno biti najbolji strijelac Lige prvaka, a puno radi i za momčad. Ne mogu biti zadovoljniji - rekao je Portugalac.

Dvoboj je bio poseban i zbog susreta Mourinha i Cristiana Chivua. Rumunjski trener Intera bio je Mourinhov igrač u momčadi koja je 2010. osvojila trostruku krunu.

- Zagrlili smo se prije utakmice i nakon nje. On zna što osjećam prema njemu, a ja znam što on osjeća prema meni. Tijekom 90 minuta zaboravite na sve, ali ako sada budemo imali priliku sjesti zajedno, razgovarat ćemo - rekao je Mourinho.

LaLiga - Real Betis v Real Madrid
Foto: Marcelo del Pozo

Real u sljedećem kolu gostuje kod Rome, još jednog Mourinhova bivšeg kluba.

- Prošle sezone bio je Chelsea, sada Roma. To se događa. Ne mogu skrivati da će prvi povratak u Rim biti emotivan, ali samo prije i poslije utakmice. Tijekom nje gledam samo svoj posao - kazao je.

Na kraju je objasnio i zašto ga je predsjednik Reala Florentino Pérez ponovno doveo u Madrid.

- Zato što je situacija bila teška. Ako je lako, onda nije za mene. Ako je teško, zovete Josea - zaključio je Mourinho.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 41. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (41) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026