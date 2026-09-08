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NISU MU NAKLONJENI

Joško Gvardiol među najlošije ocijenjenima u Cityju: Imao je sreće, Porto je tražio isključenje

Piše Domagoj Vugrinović,
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Joško Gvardiol među najlošije ocijenjenima u Cityju: Imao je sreće, Porto je tražio isključenje
Foto: Zed Jameson/PRESS ASSOCIATION
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BBC je Gvardiolu dodijelio ocjenu 5, najnižu među igračima Cityja, a hrvatski defenzivac ju je podijelio s golmanom Gianluigijem Donnarummom

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Manchester City slavio je u Portu 2-0 protiv istoimenog portugalskog sastava, a oba gola zabio je Erling Haaland. "Građani" su u prvom dijelu imali tri dobre prilike. Dvaput je pokušao Haaland, a jednom Phil Foden, no Diogo Costa bio je raspoložen.

Gosti su ipak poveli u 47. minuti. Enzo Fernández ubacio je s boka, a Haaland glavom pogodio za 1-0. Sve dvojbe oko pobjednika razriješio je norveški napadač u sudačkoj nadoknadi, kada je na dodavanje Rayana Aït-Nourija zabio za konačnih 2-0. Joško Gvardiol igrao je do 48. minute, dok je Mateo Kovačić ušao u igru u 75. minuti.

Engleski mediji nakon utakmice osvrnuli su se i na nastupe hrvatskih reprezentativaca, a Kovačić je dobio nešto bolje ocjene od Gvardiola.

BBC je o Gvardiolu napisao:

"Dobio je žuti karton u prvoj trećini utakmice nakon što je povukao Gomesa, a zamijenjen je početkom drugog poluvremena."

Joško Gvardiol u utakmici Lige prvaka izme?u Manchester Cityja i Porta
Foto: Zed Jameson/PRESS ASSOCIATION

Dodijelili su mu ocjenu 5, najnižu među igračima Cityja, koju je podijelio s golmanom Gianluigijem Donnarummom. Kovačić, koji je ušao u nastavku, nije dobio detaljnije obrazloženje, ali BBC ga je ocijenio šesticom.

Ni lokalni Manchester Evening News nije bio pretjerano naklonjen hrvatskom braniču.

"Pristojan u napadu, ali imao je sreće u duelu s Williamom Gomesom, a Porto je tražio njegovo isključenje.", piše MEN.

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Uz takvu opasku Gvardiolu su također dodijelili ocjenu 5, najnižu među igračima "građana", koju je dobio i Semenyo. Donnarumma je dobio šesticu, dok su ostali igrači Cityja uglavnom ocijenjeni sedmicama i osmicama. Što se Kovačića tiče, Manchester Evening News naveo je da je "dao nekoliko važnih doprinosa kako bi City sačuvao mrežu", a za svoj nastup dobio je ocjenu 6.

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