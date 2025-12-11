Obavijesti

Sport

Komentari 0
POBJEDA BENFICE

Mourinho zadovoljan Hrvatom: Dobro je napadao dubinu, a sad neka nas 'stručnjaci' kritiziraju

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Mourinho zadovoljan Hrvatom: Dobro je napadao dubinu, a sad neka nas 'stručnjaci' kritiziraju
Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS

Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme. U drugom poluvremenu smo se dobro branili, zabili drugi gol i završili utakmicu onako kako smo željeli. Mislim da smo odigrali stvarno dobro, rekao je Ivanović nakon susreta

Benfica je u šestom kolu Lige prvaka srušila aktualnog prvaka Italije, Napolija, 2-0 i ostavila nade za ulazak u prve 24 momčadi. Franjo Ivanović je napokon dobio priliku od prve minute i opravdao povjerenje. Odlično se postavio u kaznenom prostoru 20. minuti te je lopta od njega stigla do Riosa koji je pogodio za 1-0. Vrlo zadovoljan bio je Jose Mourinho nakon utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Franjo Ivanović i Petar Sučić 07:29
Franjo Ivanović i Petar Sučić | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Nije bilo niti jednog igrača koji nije odigrao sjajnu utakmicu. Jedan ili dvojica su se istaknuli, ali kao momčad bili su fantastični. Pojačali smo sredinu, privukli njihove igrače, a Ivanović je napadao dubinu. Svi su odigrali sjajnu utakmicu. "Stručnjacima" će sada biti jako teško kritizirati Benficu. Imat će poteškoća jer je Benfica je odigrala sjajnu utakmicu - rekao je trener Benfice.

Hrvatskom napadaču je ovo prvi put da je započeo u udarnom sastavu Benfice u Ligi prvaka, a dva susreta prije toga bio je na klupi. Mourinho ga je nahvalio, a i Ivanović je bio zadovoljan nastupom.

- Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme. U drugom poluvremenu smo se dobro branili, zabili drugi gol i završili utakmicu onako kako smo željeli. Mislim da smo odigrali stvarno dobro, ovo je bila jedna od naših najboljih predstava ove sezone jer smo kolektivno bili jako dobri. Nismo razgovarali o utakmici, samo sam naporno radio na treningu. Svaki dan razgovaramo o nogometu, ali nismo posebno raspravljali o mojoj poziciji u početnih 11 protiv Napolija - rekao je Ivanović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
SKANDAL! Ovo je novi dres 'vatrenih'. Društvene mreže gore: 'Navijačka majica Srbije!'
PODIGLA SE PRAŠINA

SKANDAL! Ovo je novi dres 'vatrenih'. Društvene mreže gore: 'Navijačka majica Srbije!'

Dres je komentirao Ante Kvartuč sa stranice croatiansports.com. On je pozitivno komentirao domaći dres, ali drugi su primijetili da ima malo previše sličnosti s nekim drugim reprezentacijama
FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga

Od hrvatskih nogometaša vjerojatno je najpoznatija tetovaža Marcela Brozovića koji je tetovirao bombu na vratu. Međutim, nije on jedini, Vrsaljko je napravio nekoliko tetovaža, imaju ih Ćorluka i Lovren...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025