Mourinho zadovoljan Hrvatom: Dobro je napadao dubinu, a sad neka nas 'stručnjaci' kritiziraju

Benfica je u šestom kolu Lige prvaka srušila aktualnog prvaka Italije, Napolija, 2-0 i ostavila nade za ulazak u prve 24 momčadi. Franjo Ivanović je napokon dobio priliku od prve minute i opravdao povjerenje. Odlično se postavio u kaznenom prostoru 20. minuti te je lopta od njega stigla do Riosa koji je pogodio za 1-0. Vrlo zadovoljan bio je Jose Mourinho nakon utakmice.

Pokretanje videa... 07:29 Franjo Ivanović i Petar Sučić | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Nije bilo niti jednog igrača koji nije odigrao sjajnu utakmicu. Jedan ili dvojica su se istaknuli, ali kao momčad bili su fantastični. Pojačali smo sredinu, privukli njihove igrače, a Ivanović je napadao dubinu. Svi su odigrali sjajnu utakmicu. "Stručnjacima" će sada biti jako teško kritizirati Benficu. Imat će poteškoća jer je Benfica je odigrala sjajnu utakmicu - rekao je trener Benfice.

Hrvatskom napadaču je ovo prvi put da je započeo u udarnom sastavu Benfice u Ligi prvaka, a dva susreta prije toga bio je na klupi. Mourinho ga je nahvalio, a i Ivanović je bio zadovoljan nastupom.

- Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme. U drugom poluvremenu smo se dobro branili, zabili drugi gol i završili utakmicu onako kako smo željeli. Mislim da smo odigrali stvarno dobro, ovo je bila jedna od naših najboljih predstava ove sezone jer smo kolektivno bili jako dobri. Nismo razgovarali o utakmici, samo sam naporno radio na treningu. Svaki dan razgovaramo o nogometu, ali nismo posebno raspravljali o mojoj poziciji u početnih 11 protiv Napolija - rekao je Ivanović.