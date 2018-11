Mourinho želi Varanea na zimu, United nudi 100 milijuna funti?

Čini se da je Mourinhovim mukama došao kraj! Portugalac je prošlo ljeto bio van kontrole jer mu uprava nije dovela niti jedno željeno pojačanje. Pokušavao je Mou dovesti stopera, ali nije uspio. Izjalovio se dolazak Harrya Maguirea iz Leicestera što je bila kap koja je prelila čašu.

Upozoravao je Mourinho da je obrana slaba, a to se pokazalo i na terenu. United je u 11 odigranih ligaških susreta primio čak 18 golova što svakako nije trenerski rukopis 'Special onea' koji taktiku bazira na obrani.

Shvatili su to i u upravi kluba te su Mourinhu omogućili sto milijuna funti za dovođenje stopera već na zimu. Engleski The Sun javlja da bi to mogao biti Raphael Varane za kojeg će 'Crveni vragovi' ponuditi okruglih sto milijuna eura.

Raphael Varane igra sjajno i bit će teško dovesti ga na Old Trafford. Uzeo je naslov svjetskog prvaka s Francuskom, a Michel Platini je nedavno izjavio da upravo Varane zaslužuje osvojiti Zlatnu loptu zbog svega što je napravio i osvojio ove godine.