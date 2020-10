Moya o Ivaniševiću: Pogriješio je! Ja to nikada ne bih izjavio...

Ivanišević je prije finala Roland Garrosa izjavio kako Nadal nema šanse protiv Đokovića. Dan kasnije zna što je napravio: J**i ga, malo sam pretjerao, ali stvarno sam bio siguran da će Novak pobijediti

<p><strong>Goran Ivanišević</strong>, trener <strong>Novaka</strong> <strong>Đokovića</strong>, prije finala Roland Garrosa izjavio je da <strong>Rafael Nadal </strong>nema šanse u finalu protiv njegovog tenisača. A na terenu, apsolutno druga priča. Đoković je bio nemoćan protiv superiornog Nadala, od samog početka meč je bio jednosmjerna ulica koja završava na broju 13. Nadal je bio uvjerljiv 6-0, 6-2, 7-5.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nadal digao još jedan French Open</strong></p><p>Nakon velikog finala novinari su za komentar Ivaniševićeve izjave pitali <strong>Carlosa Moyu</strong>, također bivšeg tenisača, a sad trenera Rafaela Nadala:</p><p>- Đokoviću i njegovom timu vratile su se Ivaniševićeve riječi. Siguran sam da su šokirani lakoćom kojom je Rafa pobijedio. Pretpostavljam da su takvom izjavom htjeli dati samopouzdanje svom igraču, ali nikada ne bih rekao takve riječi - rekao je bivši svjetski Broj 1 i osvajač Roland Garrosa 1998.</p><p>- Znam Ivaniševića, shvaćam što mu je uloga koju mora igrati. Međutim, u Rafinom timu nitko ne bi rekao ništa slično. Mislim da je Ivanišević tako stavio dodatni pritisak na svog igrača - a tako je Novak i izgledao na terenu.</p><p>Ostaje dojam da je, bez obzira na Rafinu odličnu igru, Novak ušao u meč u nekakvom grču, kao da se preplašio Nadala prije nego što je meč počeo. Kako god, javnost je očekivala puno bolje izdanje prvog reketa svijeta.</p><p>Moya je izjavio da je očekivao pobjedu Nadala, ali da će do 13. Roland Garrosa puno teže:</p><p>- Vidio sam kako tijekom turnira Rafa nije gubio setove i da je Đoković pobjeđivao, ali uz muku. To mi je davalo nadu da ćemo pobijediti, ali nikada nisam očekivao ovo - rekao je Moya.</p><p>A Ivanišević se nakon prospavane noći ipak korigirao:</p><p>- Malo sam pretjerao kada sam rekao da Nadal nema šanse, ali u tom trenutku sam davao prednost Novaku. To je tako, kažem direktno ono što mislim, nije ispalo tako i je.. ga, što je, tu je - pričao je Ivanišević.</p><p>- Eto, prošle godine pred Melbourne sam rekao da su šanse 50-50, pa ga je Novak razbio. Najlakše je uvijek reći ono na sigurno "bit će što bude", "pobjedit će bolji", ali rekao sam onako kako sam se osjećao. Nadal je pokazao da to moje mišljenje nije bilo ispravno, to je to, idemo dalje - izjavio je Goran Ivanišević u intervjuu za <a href="http://sportklub.hr/Blog/Sasa-Ozmo/a128877-Zec-za-SK-Moja-preambiciozna-izjava-vjerujem-u-Novaka.html">SportKlub</a>.</p>