<p>U ponedjeljak ujutro je dobio poziv od izbornika, a poslijepodne već trenirao s reprezentativcima. <strong>Hrvatska</strong> je zbog brojnih izostanaka ostala samo na Dejanu Lovrenu u obrani, a onda je <strong>Mile Škorić </strong>uskočio u prvu postavu i odigrao junačku utakmicu!</p><p>Gotovo bez greške bio je kapetan Osijeka koji je uspio zaustaviti Cristiana Ronalda, borio se s ostalim portugalskim napadačima i napravio jako dobar posao. Šteta, primili smo tri gola, dva iz odbijanca, ali ostanak u elitnoj skupini je u džepu!</p><p>- Jučer mi je izbornik aktivirao pretpoziv, presretan sam zbog toga, nesretan zbog poraza. Šteta zbog utakmice, prvi dio smo dobro stajali, poveli, imali dobru priliku glavom, nismo zabili. Odigrali smo kako smo odigrali, idemo dalje. Svakako da je ovo top level, igram u HNL-u, i morao sam biti koncentriran jer ovo je najveći nivo. Zadovoljan sam svojom igrom, ali nisam zadovoljan jer smo izgubili i opet primili puno - rekao je Mile Škorić pa nastavio:</p><p>- Naravno da je velika stvar jer smo ostali u elitnoj skupini, ovo je malo turbulentno stanje za Hrvatsku. Treba to sve malo smiriti, bit će Hrvatska jaka, ne treba u to sumnjati - zaključio je sjajni Škorić koji je oduševio sa svojim pristupom.</p><p>Hrvatska je izgubila od Portugala 3-2 u posljednjoj minuti nakon što je Dominiku Livakoviću lopta ispala iz ruku, a pojavio se Ruben Dias koji je zabio dva gola, jedina u karijeri. Na svu sreću, uslugu su nam napravili Francuzi koji su pobijedili Švedsku 4-2 i tako nas ostavili u eliti.</p><p> Jedan je zabio Joao Felix, a naš junak bio je Mateo Kovačić. Dugih pet godina nije zabio za reprezentaciju, a onda večeras utrpao dva gola.</p><p>- Primili smo par glupih golova, bio je težak teren i teška utakmica. Ostali smo u skupini što je bitno za nas. Znače mi puno golovi, nisam zabio puno za Hrvatsku, tek jedan, sretan sam, ali to je najmanje bitno. Gleda se kolektiv jedino dobivamo kolektivom. Bilo je dobro, ostanak u ligi je plus za nas i cijelu Hrvatsku. Nismo ponosni jer smo izgubili, mislim da smo bili čvrsti i odgovorni. Primili smo par glupih golova zbog grešaka, ali najbitnije da smo ostali u A skupini - poručio je Mateo Kovačić.</p><p>Koliko nam je samo falio protiv Švedske. Dejan Lovren opet je večeras bio lider naše obrane, vukao i vodio Bradarića, Škorića i Juranovića u zadnjoj liniji. Opet smo primili jako puno, ali treba priznati da su Portugalci imali jako puno sreće.</p><p>- Šteta, žao mi je, dali smo sve od sebe danas na terenu. Bar da smo izvukli neriješeno, isplatio bi se sav taj trud. Ima tu i ovih grešaka kod suca koje ne možemo shvatiti da nije sudio. Ali šteta, primiti opet u zadnjoj minuti gol. Sad smo saznali rezultat na drugoj strani, ostajemo u elitnom natjecanju. Dobro je, ali nije dobro jer smo izgubili u zadnjoj minuti. Teren je bio dosta težak, dobro smo i igrali. Kažem, gledajući sve u obzir, bili smo jako dobri u prvom dijelu, a dobro smo odradili i s igračem manje. Da Rog nije dobio crveni možda bi i dobili. Po prvi put smo danas igrali s ovom četvorkom iza i puno novih igrača je naprijed bilo jer smo rotirali. Mile, Josip i Domagoj su super odradili svoj posao i mogu biti ponosni na sebe - zaključio je Lovren.</p>