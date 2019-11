Možda i naša najslabija partija, Moubandje je opcija za stopera!

Dinamova se ekspedicija u srijedu ujutro vratila u Zagreb, odspavala par sati, pa odmah prionula novim obvezama. Nenad Bjelica svojim je igračima već u nedjelju u 18 sati pripremio novi trening, sve misli 'modrih' već su usmjerene prema novim prvenstvenim dvobojima i subotnjem gostovanju kod Istre 1961. Trener Dinama prospavao je tek nekoliko sati, pa se u jutarnjim satima javio za 24 sata...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dojmovi nakon prospavane noći? Ma isti su kao prije, mi nismo bili na željenoj razini, a Atalanta je bila prava, samo svima dokazala koliko je ozbiljna momčad. Napravili smo puno, baš puno početničkih pogrešaka, bili daleko od razine na kojoj smo željeli biti. I na kojoj mi kao momčadi moramo biti - kaže nam Nenad Bjelica, pa dodaje:

- Je li ovo najslabija utakmica Dinama u mojoj eri? Hmmm, rekao bih da smo najslabije predstave odradili protiv Manchester Cityja i Atalante, ali opet to su jako velike i kvalitetne momčadi. U Engleskoj smo bili potpuno bezopasni u igri prema naprijed, nismo napravili gotovo ništa, dok smo u Milanu ipak imali gredu i još poneku opasniju situaciju u igri prema naprijed. Ovoga puta smo baš bili neprepoznatljivi, nije to bilo dobro.

Nenad Bjelica je sam nastavio...

- Vidite, mi se puno bavimo sustavima, formacijama i taktikama, a mi smo u samo dva mjeseca u istom sastavu i istoj formaciji izgledali potpuno drukčije nego protiv Atalante u prvoj utakmici. I dalje stojim iza toga kako je nebitno igramo mi li s tri ili četiri igrača u zadnjoj liniji, igramo li s jednim ili dva napadača, najbitnija je energija naših nogometaša. A sada smo djelovali prilično impresionirano, radili previše početničkih grešaka.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Trener Dinama ispričao je zanimljivu priču...

- Poslije zagrijavanja i prije samog ulaska na teren, moj pomoćni trener Rene Poms koji je vodio zagrijavanje mi je onako zabrinuto kimao glavom, već je tu osjetio da nismo pravi. I da naša energija nije na zadovoljavajućoj razini. Očito kako psihički nismo bili spremni za ovu utakmicu. Ali to je nogomet, idemo dalje, vjerujemo u pozitivan rasplet cijele skupine, mi se i dalje nalazimo u dobroj situaciji. O čemu sada razmišljamo? Samo kako pobijediti Manchester City, ne razmišljamo o drugima. Nama ta pobjeda može osigurati treće mjesto u skupini.

Dinamo se na vrijeme počeo i zatvarati kako na San Siru 'modri' ne bi i teže stradali. Možda izgubili 4-0 (ili više), tako omogućili Atalanti da i bodom protiv Šahtara stigne do trećeg mjesta u skupini. Naravno, ako Dinamo izgubi od Man. Cityja.

- Mi smo imali svoj plan i viziju igre, ali to u prvom dijelu nije bilo dobro. Na poluvremenu smo imali drugačiji plan, a onda nam je Papu Gomez već nakon dvije minute zabio za 2-0. I opet se sve okrenulo. Još smo se držali toga, no onda je Livaković obranio onu veliku priliku Gomeza i tu smo morali reagirati. Biti ponizni i prihvatiti poraz, ne dopustiti da većim porazom diskreditiramo sve ono što smo protiv Atalante postigli u Maksimiru. Osjetili smo kako je Atalanta bliže golu za 3-0, nego mi za 2-1, prihvatili to i razmišljali korak naprijed. Nekada kao trener trebate povući i takve poteze. Imali smo već nekoliko kartoniranih igrača, Ademi i Leovac su igrali pod blokadama, zatvaranje je bila opcija koju smo morali napraviti.

Jesu li igrači možda tek sada i postali svjesni kakvog su suparnika u Maksimiru svladali 4-0?

- Ne, ne bih to rekao, mi svi smo odmah bili svjesni veličine Dinamove pobjede nad Atalantom. I tu nije bilo dvojbe, nitko od nas nije pomislio kako će nas u Milanu čekati slična utakmica. Ali, sada nismo bili pravi, zasluženo smo poraženi. Kažem, i dalje smo u dobroj situaciji i dalje ovisimo sami o sebi, ali i dalje vjerujemo u sebe. Jedan poraz nas ne može samo tako izbaciti iz takta, mi i vjerujemo u sebe.

Veliki problem za utakmicu protiv Man. Cityja bit će i slaganje zadnje linije, suspendirani su Perić i Theophile, a i dalje ozlijeđen Lešković...

- Već razmišljamo o tome, a realno tu nemamo previše opcija. Dilaver bi trebao biti siguran, postoji kombinacija da na stoperu bude Ademi, a vidjet ćemo i kako će se razviti situacija s Gvardiolom. Taj dečko je jako mlad, treba ga dozirati, paziti da ne izgori u ovakvoj situaciji. Iskreno, razmišljam o Moubandjeu kao stoperu za Man. City. On je već u nekim prijateljskim utakmicama igrao stopera, a sigurno ću ga na toj poziciji isprobati i u nekoj od utakmica koje su ispred nas (Istra 1961 i Varaždin) prije Man. Cityja - kaže Nenad Bjelica.