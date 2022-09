'Možda je drugo mjesto i naša realnost, no mi se s tim nećemo i nikako ne smijemo zadovoljiti'

HNK Hajduk i trener Valdas Dambrauskas dogovorili su danas sporazumni raskid suradnje. Predsjednik Uprave Lukša Jakobušić javno se zahvalio sada već bivšem treneru Bijelih te je pojasnio razloge ovakve odluke.

"Valdas Dambrauskas više nije trener prve momčadi i u narednom periodu prvu momčadi će voditi njegov dosadašnji pomoćnik Mislav Karoglan. Od svog dolaska Valdas je u Klub donio energiju, strast, a svoje znanje je podredio Hajduku i stvorio atmosferu, a samim time igru i rezultat. Hajduk se nakon dugo vremena borio za trofeje u Kupu i prvenstvu. Na kraju je i uspio. Istina, završili smo na drugom mjestu u prvenstvu, ali osvojili smo Kup na prepunom Poljudu.

Svi znamo što to znači, a vidjeli smo što znači i njemu samom. Nama je gotovo nezamislivo da se netko tko nije rođen u ovom podneblju na taj način asimilira i poveže s Klubom. Ta atmosfera i energija koju smo imali na kraju prošle sezone, nije se pretočila u ovu sezonu, a atmosferu i energiju koju imamo oko Kluba, nismo uspjeli pratiti izvedbama i rezultatima na terenu.

Većini javnosti je poznato kakav odnos sportski direktor i ja imamo s trenerom. Odnos pun iskrenosti i poštovanja. Samim time je ova odluka bila teža za nas. Uvijek smo se sva trojica vodili interesima Kluba te u tom kontekstu treba gledati i ovu odluku.

U javnosti se stvorila slika da je drugo mjesto realnost za nas u ovoj sezoni. Možda je to i točno, međutim mi se s tim nećemo i ne možemo zadovoljiti. Drugo mjesto tek treba izboriti, a Klub mora težiti najvišim ciljevima. Možda na kraju to i bude naša realnost, ali mi se s tim ne smijemo zadovoljiti, nitko nam ne može oduzeti to pravo da stvaramo momčad, da se nadamo. Nije na nama da rješavamo problema, nego i da predviđamo probleme.

Valdasu Dambrauskasu želim svu sreću u životu, samom statistikom koja je skoro nemoguća, trofejom koji je donio nakon dugo godina i pozitivnim stavom pokazao je kako voli ovaj Klub. Želim mu poručiti da su mu vrata Hajduka uvijek otvorena".

