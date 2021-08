Posljednji je put u kavezu bio prije pet mjeseci kad je izgubio teškašku titulu od Francisa 'Predatora' Ngannoua (34, 16-3), a od tada se Stipe Miočić (39, 20-4) i rijetko spominje u planovima Dane Whitea. Živi obiteljski život, trenira i radi, ali novi meč nije ni na vidiku. Ekspresnu priliku za napad na titulu teško da će imati kad se u sve umiješa bivši poluteškaški prvak Jon 'Bones' Jones (34, 26-1-1).

A još će i prvo u napad na titulu privremeni prvak teške kategorije Ciryl Gane (31, 10-0), tako da je Stipe u dugom redu. Da, navodno je prihvatio borbu protiv Jonesa, ali Jonesu to nije bilo u planu pa je sve propalo.

- Recite mi da divizija nije u kaosu, jednostavno mi kažite da nije! Kod mene nema ništa novog. Ali, čini se da je to sa mnom već standardna situacija. Sad bi moglo biti vrijeme da Dana i ja sjednemo te pokušamo pronaći pravi put za mene - započeo je Stipe za MMA Fighting te se osvrnuo na borbu za privremenu titulu između spomenutog Ganea i Derricka 'Black Beasta' Lewisa (36, 25-8-1).

- To je bila UFC-ova odluka, nemam ništa s tim. Bilo bi mi drago da su me nazvali i ponudili mi borbu. Nisam dobio niti jednu ponudu, o tome govorim. Vjerojatno ju ne bih mogao prihvatiti, no bilo bi lijepo da su ponudili. Trenutno se tu događa toliko puno stvari, pokreće se nešto i mislim da ćemo u rujnu morati sjesti te vidjeti kakav plan možemo posložiti - jasan je Stipe.

Ali, odustajanja nema. Plan je i dalje jasan, a to je povratak na tron teške kategorije UFC-a.

- Iskreno, glavna ambicija mi je vratiti titulu. Definitivno želim još jednu borbu protiv Francisa. Nadam se da će ju zadržati i onda se možemo ponovno boriti, a ja mogu vratiti ono što je moje - govori Stipe i komentira pitanje o tome da je 'zaboravljen' od strane UFC-a.

- To mi se događa cijelu karijeru. I u redu mi je. Možda sam predobar momak za njih, ne znam što reći. Možda je problem što ne govorim sranja. Tko zna...

Napunio je 39 godina i zna da nema još dugo što tražiti u kavezu. Ako bude morao još neko vrijeme čekati na novu priliku, moglo bi biti problema.

- Postoji puno toga što mogu prilagoditi. Čak i kad pobijediš, puno je stvari koje možeš promijeniti. Vidim puno toga što sam napravio dobro, ali vidim isto tako puno toga što nisam. No slušajte, ono što je najvažnije, nokautiran sam. Želim vratiti pojas, to je ono o čemu razmišljam, nisam razmišljao o umirovljenju. Još uvijek se jednako dobro zabavljam i dok je tako te dok je moje tijelo u dobrom stanju, nastavit ću se boriti - zaključio je Stipe.