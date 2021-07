Nije tajna da UFC ne poštuje Stipu Miočića koliko on to zaslužuje, a sad bi najpoznatija borilačka organizacija mogla ostati bez svoje legende. Nedavno je javno iskazao svoje nezadovoljstvo tretmanom čelnih ljudi UFC-a komentirajući objavu One Championshipa.

"Ja ne bih trebao čekati na pobjednika idućeg meča za titulu. Imam najviše obrana naslova u UFC povijesti teške kategorije. Mi (Ngannou i ja) smo 1-1, ali DC (Daniel Cormier) je dobio instantni revanš i trilogiju protiv mene, zar ne?", prokomentirao je objavu predsjednika One FC-a Chatrija Sityodtonga.

Ta priča sada je dobila nastavak. Arjan Bhullar, kanadski borac i prvak te azijske MMA organizacije, prozvao je Miočića na svojem Twitter profilu.

"Imamo još jednog borca iz UFC-a nezadovoljan tretmanom. Volio bih te provući kroz svoje šake. Prošao sam tri trening-kampa u kojima se pripremalo za tebe i točno znam kako bih te razbio.", napisao je uz opis slike sebe i Miočića.

On je, naime, dugo bio jedan od sparing-partnera Daniela Cormiera s kojim je Miočić odradio trilogiju u svoju korist nakon čega je izgubio od Francisa Ngannoua. U mješovitoj borbi ima skor 11-1, a posljednju je borbu odradio u svibnju kada je nokautirao Brandona Veru.