'Možda smo malo i nepravedni svi koji od Darija tražimo više'

Brojke ne lažu, u osam utakmica ovogodišnjeg NBA doigravanja Dario Šarić postizao je 17.2 koša te 7.3 skoka i 3.5 asistencije za 32.9 minuta na parketu, pri tom je šutirao 38.5% za tricu i 42.1 % iz igre. U svakoj od osam utakmica bio je jedan od trojice najboljih igrača Sixersa, a vrlo često i onaj koji vuče momčad i donosi prevagu. No, nije bilo dovoljno za više od polufinala Istoka, Boston je bio bolji za jednu loptu...

- Mladost, neiskustvo, trebali su igrati finale Istoka, ali na koncu je presudila jedna lopta, presudilo je to što Philadelphia nema superzvijezdu koja u odlučujućem trenutku uzme loptu i zabije koš– kaže otac Darija Šarića Predrag i dodaje:

- Da ne bi bilo zabune, sve su to odlični igrači, od Embiida, preko Simmonsa, Darija..., ali još uvijek su mladi i nisu se razvili u klasu jednoga LeBrona, Curryja, Hardena, Duranta..., koji rješavaju utakmice. Momčad je dobro posložena i izbalansirana, ali bez velike zvijezde u naponu snage se ne ulazi u konferencijsko finale, a kamo li u veliko finale, ma što netko mislio o tome. Iako Boston i pogotovo Houston opasno prijete, u finalu vidim Golden State i Cleveland upravo iz tih razloga. U NBA razliku rade treneri i superzvijezde, i ma koliko bilo realno da Philadelphije ove godine prođe u finale Istoka, jer je Boston bio bez Kyrie Irvinga i Gordona Haywarda, nisu uspjeli. A i da jesu, što bi im to vrijedilo, kad bi ih u finalu čekao 'buldožer' LeBron koji svakome ''uvali'' 50 i sam dobije utakmicu...

Foto: Reuters, Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Kad se sve zbroji i oduzme, Predrag Šarić je zadovoljan sinovom sezonom.

- Možda smo svi skupa i malo nepravedni prema Dariju, jer stalno od njega očekujemo puno više nego on objektivno može dati. Svi bi mi htjeli da on bude drugi Durant, ali je li to realno. Zapitajmo se gdje je bio prije dvije godine, a gdje je danas. Zapitajmo se i tko je od velikih NBA igrača u njegovim godinama igrao na ovom nivou, i imao ove brojke. I to u momčadi sastavljenoj od prvih pickova, gdje redovito igra po 35-40 minuta, i svake sezone popravlja brojke u svim statističkim kategorijama.

Prije dvije godine Dario je bio velika nepoznanica, danas je njegovo ime dobro poznato u NBA krugovima. Što nije zanemarivo, jer mu sljedećeg ljeta istječe ugovor.

- Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, u NBA je to malo drugačije nego u Europi, malo toga ovisi o igraču... Dario je zadovoljan prilikama koje dobiva, momčad je mlada, potentna, grad živi za košarku..., ali treba vidjeti kako će se stvari odvijati na ljeto, nakon drafta i tradeova, kako će se kompletirati momčad...

Foto: Fiba

Dario se sljedeći tjedan vraća u Hrvatsku, na dugo očekivani odmor, ali kako sada stvari stoje i na okupljanje reprezentacije, koja igra dva odlučna susreta u kvalifikacijama za SP.

- Napori koje podnose NBA igrači su ogromni i nije ni čudo da dobivaju par mjeseci odmora, da se oporave i pripreme. No svi znamo da to kod nas i nije baš tako, svi znamo što nam znači reprezentacija. Vjerujem da će se svi NBA igrači odazvati, nema druge alo se želimo plasirati na SP. Vjerujem da je to moguće jer mi imamo kvalitetne igrače, samo se nadam da će se svi odazvati i zaigrati – zaključio je Šarić senior.