Može li Bjelica dočekati proljeće na vrhu HNL-a? Do pauze 4 kola

Osijek je pobjedom protiv Dinama (2-0) zakomplicirao stvari u HNL-u, a do kraja jesenskog dijela prvenstva još su samo četiri kola, uz utakmice zaostatka. Četiri kluba imaju realnu mogućnost biti 'jesenski prvaci'

<p><strong>Nenad Bjelica </strong>se s Osječanima potrudio kako <strong>Dinamo </strong>ne bi bio usamljen na čelu HNL-a i u potpunosti vratio mogućnost pogleda prema tituli na kraju sezone. Sve je to još daleko, a puno je bliže ona svojevrsna titula 'jesenskog prvaka' za koju nitko nikad nije dobio pokal ni plasman u europska natjecanja, ali se time može pohvaliti.</p><p><strong>Dinamo</strong>, <strong>Osijek</strong>, <strong>Gorica </strong>ili <strong>Rijeka</strong> - to je pitanje. Jedan od ova četiri kluba biti će na ligaškom vrhu za vrijeme zimske stanke. <strong>Hajduk </strong>je bod iza Rijeke, ali ima i dvije utakmice više pa je teško očekivati, čak i nemoguće, da će se pulenima <strong>Bore</strong> <strong>Primorca </strong>toliko posložiti ostali rezultati kako bi oni završili jesenski dio prvenstva na prvom mjestu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Osječani slave pobjedu</strong></p><p>Tako će u borbu za vrh u posljednja četiri, a za neke i više od četiri kola, krenuti <strong>Zoran Mamić</strong>, <strong>Nenad Bjelica</strong>, <strong>Valdas Dambrauskas</strong> i <strong>Simon Rožman</strong>. U 'novom normalnom' vremenu pandemije korona virusa treneri nikad ne znaju tko će od igrača moći igrati sljedeće kolo sve dok ne stignu testovi na korona virus, a neki moraju razmišljati i o europskim susretima. Također, u takvom su ritmu češće i ozljede.</p><p><strong>Dinamo </strong>je u gustoj situaciji jer ga osim HNL-a do kraja godine očekuju još tri susreta u Europskoj ligi te zaostala utakmica Kupa protiv Rudeša. Na taj susret, srećom po njih, ne moraju daleko putovati, a na gostovanja idu u <strong>Austriju </strong>i <strong>Nizozemsku</strong>. Prvo je na rasporedu već u četvrtak, 26. studenog kad gostuju kod <strong>Wolfsbergera</strong>, dok tjedan dana kasnije igraju protiv <strong>Feyenoorda </strong>u Rotterdamu. Što se tiče HNL-a, čekaju ih domaće utakmice protiv Hajduka i Varaždina, a gostuju u Koprivnici kod Slavena i u Rijeci.</p><p>Drugoplasirani <strong>Osijek </strong>se do zimske stanke može posvetiti samo ligaškim izazovima. Njih čeka pet utakmica jer u srijedu, 25. studenog, igraju zaostali susret protiv Istre. Ima Nenad Bjelica gotovo svaku utakmicu problema zbog izostanka igrača zaraženih korona virusom, ali se zasad odlično snalazi. Do kraja sezone čekaju ih teška gostovanja na Rujevici kod Rijeke i u Gorici, a na Gradskom vrtu igraju protiv Varaždina i Šibenika.</p><p>'Dark horse' u ovoj utrci je svakako <strong>Gorica </strong>koja svoju priliku trenutno vreba s trećeg mjesta. Pred njima je šest utakmica, ali četiri na domaćem terenu. Prvo ih čekaju ogledi protiv Lokomotive i Varaždina u Gorici, zatim idu u Pulu kod Istre pa dočekuju Osijek i ponovno Lokomotivu u Kupu, a u posljednjem kolu prije zimske stanke idu na noge Hajduku u Splitu. S obzirom na raspored, imaju se Dambrauskas i ekipa čemu nadati.</p><p><strong>Rijeka </strong>je u najgoroj situaciji jer, kao i Dinamo, ima europske izazove, ali momčad poharana korona virusom i mnogim ozljedama, uz mnogo manju klupu nego kod 'modrih', teško može sve to izdržati. Uz sve to imaju čak osam susreta do kraja godine, a odlaze na pet gostovanja. Neće to biti lako za trupe Simona Rožmana jer već u četvrtak, 26. studenog, gostuju kod <strong>Napolija </strong>u Italiji, zatim ih čeka Osijek na Rujevici pa opet daleko putovanje u Španjolsku kod Sociedada. Nakon toga gostuju u Splitu kod Hajduka, pa kod kuće igraju s <strong>AZ Alkmaarom </strong>i Dinamom, pa za kraj sezone imaju sjevernu turneju protiv Varaždina u Kupu i Slaven Belupa u ligi.</p><p>Posljednje se utakmice igraju vikend prije Božića, a nakon toga ćemo znati tko odnosi naoko bezvrijednu, ali laskavu titulu 'jesenskog prvaka' HNL-a.</p><h2>Raspored spomenutih klubova do kraja sezone</h2><p><strong>Dinamo (osam utakmica)</strong></p><p>26. studenog Wolfsberger - Dinamo (Europska liga)<br/> 29. studenog Dinamo - Hajduk<br/> 3. prosinca Feyenoord - Dinamo (Europska liga)<br/> 6. prosinca Slaven Belupo - Dinamo<br/> 10. prosinca Dinamo - CSKA Moskva (Europska liga)<br/> 13. prosinca Rijeka - Dinamo<br/> 16. prosinca Rudeš - Dinamo (Kup)<br/> 19. prosinca Dinamo - Varaždin</p><p><strong>Osijek (pet utakmica)</strong></p><p>25. studenog Istra - Osijek<br/> 29. studenog Rijeka - Osijek<br/> 5. prosinca Osijek - Varaždin<br/> 12. prosinca Gorica - Osijek<br/> 19. prosinca Osijek - Šibenik</p><p><strong>Rijeka (osam utakmica)</strong></p><p>26. studenog Napoli - Rijeka (Europska liga)<br/> 29. studenog Rijeka - Osijek<br/> 3. prosinca Sociedad - Rijeka (Europska liga)<br/> 6. prosinca Hajduk - Rijeka<br/> 10. prosinca Rijeka - AZ Alkmaar (Europska liga)<br/> 13. prosinca Rijeka - Dinamo<br/> 16. prosinca Varaždin - Rijeka (Kup)<br/> 20. prosinca Slaven Belupo - Rijeka</p><p><strong>Gorica (šest utakmica)</strong></p><p>23. studenog Gorica - Varaždin<br/> 28. studenog Gorica - Lokomotiva<br/> 4. prosinca Istra - Gorica<br/> 12. prosinca Gorica - Osijek<br/> 16. prosinca Gorica - Lokomotiva (Kup)<br/> 20. prosinca Hajduk - Gorica</p>