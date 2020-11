'Malo nas je, ali smo pravi...'

<p>Osijek je svladao Dinamo 2-0 u 12. kolu HNL-a, a trener <strong>Nenad Bjelica</strong> bio je oduševljen nakon pobjede nad bivšim klubom.</p><p>- Moramo biti ponosni kako su se dečki borili i zalagali. To je bio onaj minimum koji tražim od njih. No, bila je fer korektna utakmica, iako je bilo dosta faula. Znao sam da ako ih uspijemo ukrotiti u ofenzivi, doći ćemo do šansi. Bodrio sam ih u poluvremenu da nastave istim intenzitetom, tijelo u tijelo, i da idemo zabiti gol. Mislim da smo danas u određenim fazama igrali dobar nogomet. Protivniku smo u prvom poluvremenu dali dvije šanse, s druge strane mislim da smo i mi imali koju dobru situaciju. Mislim da je zaslužena pobjeda Osijeka, približili smo se na tri boda. Bili smo ukupno bolji iako je Dinamo imao šanse. Na kraju smo zasluženo pobijedili jer smo više htjeli pobjedu nego Dinamo. Tu smo, u dobroj smo formi, nastavljamo i malo smo ograničeni s igračima. Malo nas je, ali smo pravi i dečki su bili savršeni. - rekao je nakon pobjede pa se dotaknuo zajedništva u momčadi:</p><p>- Bez zajedništva i momčadskog duha nema uspjeha. Treba gledati od utakmice do utakmice, pokušati pobijediti prvog sljedećeg protivnika. To je jedini put kojim možemo doći na nivo na kojem se nalazi Dinamo. Dinamo je objektivno u mnogim segmentima jači od nas. Mi ako budemo imali taj momčadski duh, zajedništvo i sinergiju s navijačima, onda je sve moguće.</p><p>Osijek je bio bez petorice igrača koji su zaraženi korona virusom, a obratio se i navijačima uoči utakmice protiv Istre koja slijedi u srijedu:</p><p>- Neka uživaju u ovom trenutku, na nama je da ovo što prije zaboravimo i da se što prije pripremimo za utakmicu u srijedu protiv Istre. Ti bodovi vrijede isto kao ovi protiv Dinama.</p>