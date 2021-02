Počešao se iza uha Zoran Mamić i pomislio: Uf, pa baš oni.

To su, vjerujemo, pomislili mnogi navijači Dinama jer njihov klub je dobio jako težak zadatak. Hrvatski prvak ove sezone igra sjajno u Europskoj ligi, ima čak šest pobjeda iz osam utakmica te samo tri primljena gola. Nadao se trener Mamić kako je ova sezona prilika za iskorak više, za što bolji rezultat u Europi. Nažalost, ždrijeb nije pomazio njegovu momčad. Dinamo će u osmini finala Europske lige tako igrati protiv Tottenhama. Prva utakmica je na rasporedu 11. ožujka, a uzvrat je 18. ožujka.

Ipak, nakon prvotnog iznenađenja, Mamić je rekao:

- Veselimo se utakmici, dobili smo atraktivnog protivnika, ali ne znamo koja je situacija s domaćinstvima s obzirom na stanje u Engleskoj. Znamo ih, često su na televiziji i puno smo ih gledali pa ćemo biti dobro pripremljeni. Neću sad ki bi da bi, dobili smo Tottenham i trebamo se fokusirati na to. Sad nam slijedi HNL pa ćemo o tome razmišljati.

Dinamo je pokazao da se može nositi s bilo kime, ali vidjet ćemo može li se i s Tottenhamom. Riječ je o klubu kojeg vodi legendarni Portugalac Jose Mourinho, a vrijednost na Transfermarktu je čak 719 milijuna eura.

Spursi imaju ogromnu kvalitetu, zvijezde poput Son Heung Mina, Harryja Kanea, Garetha Baleta, Delle Alija, do sutra možemo nabrajati, ali to je momčad koja u posljednje vrijeme ne igra sukladno očekivanjima i kvaliteti koju posjeduje. Od vrha Premier lige s početka sezone, došli su do devetog mjesta, s 23 boda manje od prvoplasiranog Manchester Cityja što je poražavajuće za Josea Mourinha.

I dalje nije poznato gdje će se igrati zbog restrikcija koje Hrvatska ima prema građanima Velike Britanije zbog novog britanskog soja korona virusa, ali koji god grad bio domaćin, Tottenham će biti ogroman favorit. Što nije teško zaključiti.

No imat će i Dinamo svoje šanse. 'Modri' su statistički najbolja momčad Europske lige, primili su samo tri gola u osam utakmica i imaju sjajnu betonsku obranu koja bi mogla stvoriti probleme i igračinama poput Sona i Kanea. Tradicionalno, engleske momčadi nisu toliko orijentirane na Europsku ligu koja im je 'ispod časti' pa je tako i Mourinho ove sezone davao priliku igračima s manjom minutažom.

S ukupnih 8-1 prošli su Wolfsberger, ali u grupnoj fazi imali su remi i poraz tek tri boda više od trećeplasiranog LASK-a. Uz to, jedna od pozitivnih strana ovog dvoboja je i što bi Tottenham mogao podcijeniti 'modre'. Uostalom, to su već i napravili njegovi navijači. Jedini međusobni susret ovih dviju momčadi bio je 2008. godine kada je engleski sastav slavio 4-0.

- Ove utakmice poslužit će kao dobra priprema za one velike utakmice kasnije. Lagan ždrijeb, pobijedit ćemo u obje utakmice - poručili su podcjenjivački na društvenim mrežama.

I što vi mislite? Je li Tottenham prevelik zalogaj za Dinamo ili je, pak, prolazan?