Može li se Vukovar spasiti? Treba mu pravo sportsko 'čudo'

Piše Petar Božičević,
Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Admiral

Ostala su četiri kola do kraja HNL-a i mnoge karte već su podijeljene. Dinamo je prvak, Hajduk će biti drugi, a Varaždin i Rijeka bore se za treću poziciju, čemu se iz prikrajka nada i peta Lokomotiva. Na začelju ljestvice nije toliko tijesno kao pred dva, tri mjeseca. 

Osijek se značajno podigao pod vodstvom Tomislava Radotića i pobjegao je posljednjem Vukovaru na razliku od sedam bodova. Ipak, ništa još nije gotovo, a Vukovarci se nadaju velikom preokretu i ostanku u ligi. 

Ključna utakmica mogla bi biti ona u idućem kolu kada Vukovar dočekuje Osijek u Gradskom vrtu. U slučaju pobjede domaćina, razlika će se smanjiti na četiri boda i postojat će kakva-takva šansa da se Vukovar spasi. Ako Osijek pobijedi, i matematički će Vukovar ispasti iz lige. 

Nakon međusobnog duela Vukovarci idu u goste Rijeci u 34. kolu, dok Osijek dočekuje Istru 1961. U 35. kolu Osijek ide u Veliku Goricu, a Vukovar dočekuje Varaždin, dok će u posljednjem kolu "bijelo-plavi" igrati protiv Slavena doma, a Vukovar u gostima kod Hajduka. 

Sve u svemu, Osječani imaju sedam bodova prednosti u odnosu na posljednji Vukovar, ali i znatno lakši raspored, barem na papiru. Vukovaru treba pravo sportsko "čudo" da se spasi od ispadanja, ali za nastavak nadanja morat će pobijediti Osijek i to već u subotu u Gradskom vrtu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

