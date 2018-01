Veliki Arpad Šterbik donio je Španjolcima povijesno zlato!

Arpad Šterbik, igrač utakmice, čovjek koji donosi pobjede, veličanstveni veteran, po nekima najbolji golman u povijesti rukometa donio je svojoj trećoj domovini prvi naslov europskog prvaka u povijesti.

Španjolci su u finalu u lijepo popunjenoj Areni Zagreb pobijedili Šveđane 29-23, a prijelomni trenutak utakmice izbornik Jordi Ribera povukao je kada je na gol poslao čudesnog Arpada (38). A zamislite ovo, prvu veliku medalju Šterbik je uzeo još 1999. godine u dresu Jugoslavije kad je osvojio broncu na SP-u u Egiptu. Bilo je to prije 19 godina i Šterbik traje i danas na najvišem nivou. Ne da traje, nego donosi medalje!

Napeto Europsko prvenstvo u Zagrebu je gotovo. Čudesni Španjolci prvaci su EUROPE. U drugom dijelu su poput uragana samljeli Švedsku. Posted by 24sata on Sunday, January 28, 2018

Švedska je puno bolje ušla u utakmicu, no razlika na poluvremenu (+2) nije ni približno pokazala koliko su Šveđani bili bolji. A onda je uslijedila kazna. Španjolci su u drugi dio ušli kao preporođeni. No ključnu odluku tu je odigrao njihov iskusni izbornik Jordi Ribera koji je promijenio obranu iz 6-0 u 5-1, na gol stavio Šterbika i podigao agresivnost do maksimuma.

Odmah se to isplatilo, Španjolci su stigli, a uskoro i prestigli Šveđane nošeni obranama Šterbika. Koliko je ta obrana napravila dobar posao najbolje govori činjenica da je Švedska u drugom dijelu zabila tek devet golova, a Arpad obranio osam lopti, ali osam koje su došle u najboljem trenutku, baš kad se lomila utakmica.

Švedskoj nije pomoglo ni sjajnih 15 obrana Appelgrena, pet golova Nielsena i pokušaj Kristjana Andressona da brzim minutama predaha pokrene svoju momčad. Španjolci su napravili ono što su mnogi očekivali od njih prije ove utakmice, dobili su, uzeli svoje prvo zlato na Euru iz petog pokušaja, a zahvaliti ga mogu sjajnom izborniku i golmanu kojeg su doveli par sati prije polufinala...

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.