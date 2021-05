Hoće li Dejan Lovren biti spreman za Euro? Jedno je od glavnih pitanja koje od jučer muči izbornika Zlatka Dalića i hrvatske reprezentativce. Igrač Zenita propustio je treninge zbog problema s ligamentom te je i dalje neizvjesno situacija.

No, ako ne bude spreman za natjecanje, Dalić ima spremno rješenje. Tu je Duje Ćaleta-Car (24) iza kojeg je odlična sezona u Marseilleu i spreman je ući u Lovrenove kopačke.

- Sve nas je iznenadilo ovo s Dejanom iako ga ne treba još otpisivati. Možda ima vremena da se oporavi. Svi znamo koliko nam on znači, pogotovo njegovo znanje na terenu, znamo svi koliki je motivator i lider u svlačionici. Bio bi hendikep ako on ne ide, ali ako tako bude, ja mu želim da se što prije oporavi. Ja sam tu spreman, imao sam doličnu sezonu, bolje se fizički osjećam nego prije tri godine u Rusiji. Napredovao sam u svakom smislu. Osjećaj je odličan kao uvijek prije velikog natjecanja. Drago mi je što smo svi tu, možemo se više družiti i stvoriti pozitivnu energiju. Čekamo da Euro više krene nakon svih odgađanja, baš se radujemo - kazao je nogometaš Marseillea.

Duje je i ove sezone bio nezamjenjiv u petoplasiranoj momčadi francuskog prvenstva koja je ove sezone prošla kroz brojne turbulencije. Promijenila je čak tri trenera, ali Ćaleta-Car je kod svakoga bio bitna karika. Skupio je 38 utakmica.

- Moglo je biti bolje obzirom da imamo bolju momčad i da smo se mogli ugurati među prve tri pozicije. Bila je turbulentna sezona s odlascima trenera. Otišao je prvi trener, a ubrzo i drugi. Pa došao novi. Onda su i navijači radili neke nerede u kampu. Sve se to događalo u najgore vrijeme kada smo upali u krizu pa nas je demotiviralo. Bilo je teško vraćati se gore, prva tri su napravila veliku prednost, bilo je teško hvatati. Ušli smo u Europsku ligu, što je dobro za klub. Ja sam odigrao dobru sezonu, bio sam konstantan. Nisam imao nikakvih ozljeda. Tri godine sam već tamo, ako dođe vrijeme sad za rastanak, ne bi bilo loše. Da malo isprobam bolje lige u karijeri. Ali ako ostanem tamo, bit će dobro, i ako odem bit će dobro - kazao je hrvatski stoper pa se osvrnuo na Vedrana Ćorluku u ulozi pomoćnika.

- Znamo se ja i Čarli još otprije. Nismo stigli popričati, malo smo se šalili. Malo ćemo popričati, volio bih da mi da koji savjet. Čudno ga je vidjeti ovako u ulozi trenera.

Očekivanja od Eura?

- Očekujem da ćemo biti najbolji, da ćemo sve tri utakmice odigrati najbolje. Treba ići utakmicu po utakmicu. Očekujem da ću ja biti na razini, bio sam dobar u sezoni, nadam se da ću to prenijeti na reprezentaciju. Mislim da je najvažnija prva utakmica. Ako napravimo dobar rezultat, bit će sve lakše. Ako prva bude loša, stvara se pritisak, treba se čupati protiv Škotske koja igra doma, igra dobar nogomet. Pa onda Češka, čuo sam da igraju dobar nogomet. Najvažnija je prva utakmica, pa onda ako prođemo grupu, što je prvi cilj. Malo sreće da nas pomazi, opet može biti neki dobar rezultat.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti 13. lipnja protiv Engleske na legendarnom Wembleyju. Bit će to još jedan povijesni trenutak nakon otvaranja SP-a protiv Brazila u Sao Paulu. Neki reprezentativci su već igrali protiv Engleske na Wembleyju u Ligi nacija.

- Na Wembleyju sam bio jednom Kad sam izašao tamo, nemam riječi, najbolji stadion na svijetu. Ako bude barem 50 posto ljudi, to će biti vrh. Otvaranje na Wembleyju, san za svakog igrača koji se bavi nogometom. Tko god istrči, sigurno će dati sve od sebe.

Tko je za njega najopasniji u engleskoj reprezentaciji.

- Kad smo igrali protiv Cityja u Ligi prvaka, Sterling me oduševio. Jedna je od najvećih prijetnji. Imaju Rashforda, Kanea, Fodena. Ne treba se koncentrirati samo na jednog igrača, moramo biti timski, a ne pojedinačno. Nisu oni nešto nadnaravni, ljudi su od krvi i mesa. Idemo se potući pa što bude - kazao je Ćaleta-Car.

Iza igrača Marseillea je odlična sezona, ali što tek reći za Andreja Kramarića? Njegov Hoffenheim je bio tek 11. u Bundesligi, ali Andrej je nemilosrdno trpao protivničke mreže. Sezonu je završio s 20 golova u prvenstvu što mu je rekord karijere u Bundesligi. Nikada nije s takvom formom došao u reprezentaciji.

- Lijep je i super osjećaj opet biti s dečkima. Ne vidimo se često, sada je prilika pokušati napraviti nešto veliko. Motivirani smo, bit će zanimljivo i nadam se da ćemo ostvariti ono što pokušamo ostvariti. Ja se ne osjećam umorno. Koliko god je bila sezona isprekidana s koronom i sitnim ozljedama, nisam umoran, spreman sam i motiviran sam. Imam energije i želje stati tamo gdje sam stao - kazao je hrvatski napadač.

Osvrnuo se Kramarić na klupsku sezonu koja je, što se tiče individualnog uspjeha, bila sjajna.

- Jedna od najboljih sezona u karijeri. Golovi sve govore. Naravno da bih volio da nije bilo korone i ozljeda koje su me pratile, ali moram biti zadovoljan i pokušati nastaviti tako dalje. Neće biti lako, moram biti svjestan da je ovo možda bila posebna sezona. Kao klub nismo igrali najbolje, ali možda moji golovi imaju dodatan značaj jer nismo bili pravi.

Prije nekoliko dana stigla je jedna velika pohvala koja je kruna cijele ove sezone. Julian Nagelsmann, novi trener Bayerna te bivši Leipziga i Hoffenheima, izjavio je kako je Krama najbolji igrač kojeg je trenirao.

- Nagelsmannova mi je pohvala najdraža u karijeri. Kad tako kaže nešto jedan veliki trener, za mene jedan od najboljih trenera na svijetu, sigurno da vrijedi, da me ispuni srećom i zadovoljstvom. Ja sam mu pomogao u tom njegovom putu, izuzetno zadovoljstvo i ovim putem mu se želim zahvaliti na tim riječima. Možda se negdje u budućnosti opet sretnemo.

Najbolji trener koji ga je vodio? Tu nema dvojbe.

- Bez dileme je Nagelsmann najbolji trener koji me vodio. Zbog ideja, razmišljanja, pristupu, treninzima, pristupu igračima obzirom na godine. Mislili smo da to neće biti lagan posao za njega, on je to iz teškog posla napravio u lagan. Koliko igrači bili inteligentni i neinteligentni su prihvatili to. Izvlačio je maksimum iz svakog igrača.

Ove sezone spominjao se u kontekstu Bayerna koji je ozbiljno zagrizao za njega, no sve je na kraju propalo. Obzirom da je sada njegov bivši trener u bavarskom velikanu, možda i Kramu vidimo ovaj put za ozbiljno na Allianz Areni.

- Ja i Bayern? Bilo bi lijepo susresti se opet s Nagelsmannom, ali prepustit ću to nekom drugom. Ostajem li u Hoffenheimu? Svi me gnjave tim pitanjima. Svi znaju da je meni tamo super, zadovoljan sam sa svime. Načinom života, ugovorom. Nismo igrali pretjerano lijepo ove sezone pa sam se tu ljutio. Ulazim u zadnju godinu ugovora, na neki način ne mogu ništa izgubiti u toj situaciji. Volim Hoffenheim i bez obzira što se dogodilo poslije Eura, bit ću sretan i ostat ću sretan.

Koliko Hrvatska može na Euru?

- Teško mi je predvidjeti dokle ćemo dogurati obzirom da se križamo s jakim protivnicima. Moramo biti realni i reći da ima boljih momčadi od nas. Mi smo potencijalno dobra ekipa koja može napraviti čudesan rezultat, a možemo ispasti i u grupi. To je naš balkanski mentalitet. Taj mentalitet se u ekipi promijenio ipak promijenio u posljednje vrijeme. Mogli bismo puno napraviti, ali ne znaš što stoji ispred nas. Kakav dan će se dogoditi. Potrebna je sreća, nadam se da će biti uz nas. Sudeći po onome što sam dosad vidio, motivirani smo, imamo dobru ekipu, imamo potencijalne mlade igrače. Luka je tu još. Ali treba to pokazati na terenu, a ne za stolom - kaže Kramarić.

Za manje od dva tjedna Hrvatska će otvoriti Euro s Engleskom na Wembleyju, a za Kramu je taj stadion poseban jer je zabio Englezima u Ligi nacija 2018. godine. Na kraju smo izgubili 2-1.

- Wembley mi je ostao u lijepom sjećanju. Zabio sam jedan od ljepših golova za reprezentaciju. Ne znam hoće li biti pun stadion. Da bar bude pun stadion. Bit će zanimljivo kako ćemo reagirati. Većina igrača nije doživjela ambijent s navijačima u posljednjih godinu dana. Možda će biti drugi efekt. Ali to je dodatan motiv, kako za njih tako za nas. Da bar bude pun stadion.

Jako puno se priča oo poziciji na kojoj će ga koristiti Zlatko Dalić. Za njega pak dvojbe nema, htio bi igrati iza napadača.

- U nekim napadačima ne vidim konkurenciju jer se ne smatram napadačem i to nisam nikad bio. Ne vidim konkurenciju u napadu, najbolje se osjećam kao povučena špica ili desetka. O tome smo puno puta pričali. Mislim da ću sada biti desetka. Već niz godina u Hoffenheimu igram ofenzivnog veznog ili polušpicu. Uz drugu špicu. Nikad u karijeri nisam igrao pravu špicu - kazao je Kramarić pa nastavio:

- Daje mi dozu sreće tih 20 golova. Ima još dodatnih ciljeva ispred mene. Naravno da sam s takvim statistikama superzadovoljan. Uspoređivati se s jednim Šukerom bilo je nezamislivo, moj idol cijeli život. Stati u istu rečenicu s njim je velika čast. Možda ću to tek poslije karijere shvatiti. Ja sam i dalje motiviran, Šuker je napravio dvije sezone preko 20 golova. Dat ću sve od sebe da nastavim. Da ostanem zdrav u nogama i glavi. Onda se nadam da bih mogao ponoviti to.

Usporedio je Hrvatsku na SP-u u Rusiji i Hrvatsku danas. Razlike nema.

- I tada i sada smo super momčad. Živimo skupa, svi se dobro slažemo. To je dobar put da napravimo dobar rezultat. Nije uvijek potrebno pričati, trebat ćemo se potruditi. Mnogi su dečki imali tešku sezonu pa se treba osvježiti da budemo puni energije kada krene sve. Trebat će nam koncentracija 100 posto, motivacija, u što ne sumnjam.

Osvrnuo se i na Lovrena koji je upitan za Euro.

- Žao mi je Lovrena. Bila mu je želja odraditi ovaj Euro. To je sport, događa se kada najmanje očekuješ. Želim mu brz oporavak, da se vrati što prije moguće. Nadam se da nije tako strašno kako izgleda. Super važan je igrač s iskustvom iz Rusije, općenito kroz cijelu njegovu karijeru. Dobar je za štimung ekipe tako ako ne bar na terenu, nadam se da će ostati uz nas - zaključio je Krama.